Analisti Flogert Muça ka bërë një analizë mbi qëndrimin aktual të Partisë Demokratike, duke e cilësuar sjelljen e opozitës si një teatër politik.
I ftuar në emisionin “3D” në RTSH, Muça u shpreh se PD ndodhet në një dilemë të madhe midis retorikës së ashpër për “regjimin” dhe uljes në tryeza institucionale me po këtë regjim.
Sipas Muçës, kjo sjellje e dyfishtë e bën opozitën të pabesueshme para militantëve të saj.
“Militanti i PD-së sheh paradite që drejtuesit thonë se Rama mundet me shesh e ngujim, ndërsa pasdite udhëheqësit ulen prapa kuintave me Damianin dhe Maznikun. Kjo i bën të pabesueshëm,” deklaroi ai.
Analisti është i bindur se bojkoti apo përplasjet në komisione janë thjesht fasadë. Ai theksoi se marrëveshja mes palëve tashmë është bërë nën rrogoz.
“Kjo që shohim është teatër. Marrëveshjet bëhen poshtë, teatri bëhet në sipërfaqe,” tha Muça, duke shtuar se Berisha, i cili prej katër vitesh premton revolucion dhe qeveri teknike, nuk mund të presë që Rama t’i japë pushtet vullnetarisht.
Në fund, Muça bëri edhe një krahasim numerik mes dy drejtuesve të PD-së, duke evidentuar rënien e fuqisë së opozitës:
“Ishin 63 deputetë me Lulzim Bashën, tani me Berishën kanë mbetur 40 deputetë.”, tha ai.
