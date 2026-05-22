Një ekip negociator i Katarit mbërriti në Teheran të premten në koordinim me Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në sigurimin e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës me Iranin dhe për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura, tha të premten për Reuters një burim që kishte njohuri mbi çështjen.
Doha, e cila ka punuar si ndërmjetëse në luftën e Gazës, por edhe gjatë konflikteve të tjera globale, deri më tani është distancuar nga luajtja e një roli ndërmjetësues në luftën e Iranit, pasi u sulmua nga raketat dhe dronët iranianë gjatë konfliktit të fundit.
“Një ekip negociator i Katarit është në Teheran të premten”, tha burimi, duke shtuar se ekipi kishte udhëtuar në koordinim me Shtetet e Bashkuara dhe ishte atje për të ndihmuar “në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare që do t’i jepte fund luftës dhe do të adresonte çështjet e pazgjidhura me Iranin”.
Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit nuk pranoi të komentonte mbi raportin.
