Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, e cilësoi të papranueshëm vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në Kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me SHBA për blerjen e pajisjeve ushtarake.
Nufi tha se nuk duhet të ketë kah politik kur flitet për çështje të sigurisë kombëtare: “Qëndrimet e PD janë të papranueshme në raport me këtë marrëveshje. Siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Ky nuk është sinjal i mirë, të atakohet një marrëveshje që financon mbrojtjen është e papranueshme. Nuk duhet të këtë krah politik, mesazhi që çojmë është shumë i gabuar. Raporti jonë me SHBA, tregon se Shqipëria është aleat i besueshëm”.
Ministri shtoi “nuk është në shkelje të Kushtetutës mënyra si është diskutuar”.
“Anëtarët e Komisionit të Ekonomisë dhe Sigurisë kanë pasur mundësi ta lexojnë në Kuvend. I është dhënë koha e mjaftueshme pas miratimit të procedurës së përshpejtuar që të shqyrtohej, të lexohej dhe ajo marrëveshje që është lexuar atë ditë, do ishte e njëjta edhe po të kishte kaluar ai afati që pretendon PD. Marrëveshja monitorohet rreptësisht nga SHBA”, tha Nufi.
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