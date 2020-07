Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim, ka reaguar përmes një deklarate në Twitter, në lidhje me miratimin e ‘5 Qershorit’ nga Kuvendi.

“Marrëveshja e 5 qershorit është tani ligj. Përfshirja dhe transparenca duhet të jenë norma për veprime të rëndësishme kombëtare”, kanë qenë fjalët e para të ambasadores Yuri Kim.

Ndër të tjera Ambasadorja, shton se Këshilli Politik duhet të kthehet për të marrë masa shtesë, si dhe të gjitha palë duhet të përfshihen në veprime të rëndësishme kombëtare.

June 5 agreement is now law. Inclusiveness & transparency should be the norm for significant national actions. Good to see Political Council reconvened to consider add’l measures beyond 6/5. All parties should participate in good faith, continue inclusion & transparency. pic.twitter.com/UgWgepnjXG

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) July 23, 2020