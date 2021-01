Presidenti Joe Biden i tha Kancelares gjermane Angela Merkel të hënën se ai po kërkon të rigjallërojë aleancën transatlantike me Gjermaninë, një marrëdhënie që u acarua nën ish-Presidentin Donald Trump.

Presidenti i ri ka bërë një seri thirrjesh ndaj homologëve të tij të huaj në ditët e fundit si pjesë e përpjekjeve të tij për të rikalibruar marrëdhëniet e SHBA rreth globit pas katër viteve të politikës më të brendshme “të Amerikës së Parë” të Trump.

Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë se Biden përcolli se ai e shihte partneritetin e SHBA me NATO dhe Bashkimin Evropian “si gur themeli i sigurisë sonë kolektive dhe vlerat e përbashkëta demokratike”.

Marrëdhënia e Trump dhe Merkel nisi e akullt dhe mbeti e ftohtë gjatë gjithë mandatit të Trump. Pas takimeve me Trump në 2017, Merkel tha se Evropa nuk mund të mbështetet më plotësisht tek aleatët e saj dhe duhet të bëhet më e pavarur.

Pas samitit të NATO-s 2018, Trump u bëri thirrje anëtarëve të kushtojnë të paktën 4% të PBB-së së tyre shpenzimeve ushtarake dhe synoi veçanërisht Merkelin, të cilin ai akuzoi se i kishte paguar Rusisë “miliarda dollarë për gaz dhe energji” ndërsa nuk arriti të përmbushte ato të kombit të saj. angazhimi për të shpenzuar të paktën 2% të PBB-së në mbrojtje.

SHBA-ja dhe Gjermania ranë dakord të koordinojnë politikat e tyre të jashtme për Ballkanin Perëndimor. Një angazhim i tillë u mor drejtpërdrejt gjatë telefonatës së parë midis presidentit të ri amerikan Joe Biden dhe kancelares gjermane Angela Merkel.

Çështje e hapur për të dy palët mbetet vazhdimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë i ndërmjetësuar nga Bashkimit Europian dhe kundërshtimi i ndërhyrjes së Rusisë në rajon.

Steffen Seibert, një zëdhënës i qeverisë gjermane, tha në një deklaratë në lidhje me telefonatën se Merkel mirëpriti vendimet e Biden në ditën e parë të presidencës së tij për t’u bashkuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe marrëveshjen e klimës së Parisit. Trump kishte tërhequr SHBA nga agjencia ndërkombëtare e shëndetit dhe marrëveshja për klimën e nënshkruar nga pothuajse çdo komb për të kufizuar ngrohjen globale.

Merkel ka folur pozitivisht për zgjedhjen e Biden. Javën e kaluar, kancelari tha se “ka thjesht një përfshirje shumë më të gjerë politike me Presidentin Biden” sesa me Trump. Por Merkel paralajmëroi se jo gjithçka do të jetë e qetë – në përputhje me historikun e saj të gjatë të mbajtjes së ulët të pritjeve të publikut.

“Do të ketë ndryshime mendimesh me administratën e Biden gjithashtu,” tha ajo. Një çështje që ka të ngjarë të vazhdojë të jetë e diskutueshme është një projekt i gazsjellësit gjermano-rus, tubacioni Nord Stream 2, i cili do të sillte gaz rus në Gjermani nën Detin Baltik. Ai përballet me kundërshtim dypartiak në Uashington.

Asnjëra palë nuk përmendi projektin në deklaratat e tyre mbi thirrjen e udhëheqësve. Biden ka folur gjithashtu me Kryeministrin Britanik Boris Johnson, Kryeministrin Kanadez Justin Trudeau, Presidentin Francez Emmanuel Macron dhe Presidentin Meksikan Andrés Manuel López Obrador. Merkel ftoi Biden të vizitojë Gjermaninë sa më shpejt që situata pandemike lejoi, tha Seibert.

Ministri gjerman i Financaveka përshëndetur gjithashtu edhe emërimin e sekretares amerikane për Thesarin.

Në një reagim më vete, Ministri i Financave Olaf Scholz mirëpriti konfirmimin e Janet Yellen si sekretare e Thesarit nga Senati i SHBA, duke shprehur shpresën se ajo mund të sjellë përparim në arritjen e një marrëveshje ndërkombëtare për taksimin e korporatave.

“Urime Shteteve të Bashkuara për bërjen e kësaj zgjedhje të jashtëzakonshme! Janet Yellen është një person shumë mbresëlënës, ”tha Scholz, duke shtuar se mezi priste të punonte me Yellen, ish-kryetaren e Rezervës Federale.

Scholz i tha Reuters se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara ishin partnerë të natyrshëm, pasi të dy kishin të njëjtat vlera. “Jam i bindur që së bashku jemi më të fortë. Së bashku ne mund të arrijmë më shumë për qytetarët tanë, ”tha ai.