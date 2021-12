Sabian Medini është këngëtari që e ka mbajtur prej vitesh jetën e tij hermetike, ndërkohë që me hyrjen në ”Big Brother VIP” zbuloi një detaj sekret nga jeta e tij, që ai është dhe baba i një djali përveç vajzës, Keisit.

Fakti që ai ishte bërë baba për herë të dytë me partneren e re pas divorcit nga nëna e Keisit, dihej nga rrethi i ngushtë i miqve të këngëtarit, pasi ai preferonte të mos e bënte publike këtë pjesë të jetës së tij.

Por pasi u bë pjesë e “BB Vip”, ai zbuloi detaje rreth vetes së tij, që publiku nuk i ka ditur, mes të cilave atë që është babai i një djali 3- vjeçar, Enes, i cili ishte supriza e produksionit për Sabianin brenda shtëpisë. Vogëlushi me flokët kaçurrela si i ati dhe sytë blu si e ëma, e surprizoi në program duke u futur në shtëpinë e “Big Bother VIP”.

Teksa fliste për djalin, Sabiani u shpreh se djali erdhi në jetë në një moment kur nuk e priste dhe ishte një bekim nga Zoti. Ai tha se në fillim kishte merak mos vajza e tij e madhe, Keisi, do të bëhej xheloze por nuk ndodhi kështu, pasi ajo e do shumë vëllain e saj.

Ndërsa shtoi se ardhja në jetë e dy fëmijëve nga nëna të ndryshme, nuk ka qenë e lehtë për të. “Në fillim s’e ka ditur njeri për Kejsin, shkoi 14 vjeç e zbulova publikisht.

Dhe djalin më duket se ma solli Zoti, bam! Kejsi është yll, dhe ai njësoj. Në vitin 2018 Zoti më bekon prapë me një bukurosh që nuk e prisja, s’e kisha menduar ndonjëherë se do bëhesha me çun. Më ka ardhur në jetë drita e syve.

Një nga problemet më të mëdha ka qenë se fëmijët kanë ardhur në jetë nga nëna të ndryshme dhe kjo s’është e thjeshtë. Por ia dal, nuk u lë gjë mangët. Në fillim kisha merakun se mos Keisi bëhej xheloze, por ajo e do shumë vëllain e vet. Më ka falur Zoti dy yje, jam fokusuar vetëm t’u plotësoj gjithçka të dyve. Jam këtu brenda dhe trupi rri këtu, shpirti është jashtë. Më ka marrë malli!”, tregoi Sabiani.

Por edhe në “BBVIP”, Sabiani nuk zbuloi gjithçka, pasi djali hyri në shtëpi me motrën e tij Keisin, dhe jo me partneren e tij aktuale, të cilën po ashtu e ka mbajtur larg vëmendjes publike, edhe pse ka gati një dekadë që shoqërohet me të.

Po kush është partnerja e Sabianit? Burime për “Panorama Plus” kanë treguar se ajo është grimiere me profesion dhe quhet Arnisa Xhikaj. Ajo është gjithmonë pranë Sabianit kudo, por këngëtari sërish ka zgjedhur që të mos e zbulojë as identitetin dhe as fotot e saj, duke e lënë mister për publikun se cila është nëna e djalit të tij 3-vjeçar.

Arnisa është një vajzë simpatike, e cila prej vitesh është pjesë e rrethit të ngushtë të miqve artistë të Sabianit. Ajo ndan shumë foto në “Instagram” të djalit të tyre dhe foto të Sabianit për ta mbështetur hyrjen e tij në BBVIP, por asnjë foto të tyre në çift apo si familje. Ne kemi mundur të sigurojmë një foto të postuar për ditëlindjen e saj nga miku i tyre po ashtu artist, Erion Korini.

Sabiani ishte një nga konkurrentët më pozitivë dhe paqësorë në show-n real “Big Brother VIP”, ku krijoi një miqësi shumë të ngushtë me Ilir Shaqirin.

Në “Big Brother Vip” ai tregoi të gjitha fazat më të rëndësishme të jetës së tij duke filluar që nga emigrimi, humbja e nënës, nxjerrjen e albumit të parë dhe lindjen e fëmijëve të tij. Kështu, ai pranoi publikisht se është babai i dy fëmijëve me nëna të ndryshme.

Ai tregoi se ardhja e tyre në jetë ka qenë një dhuratë e Zotit, por nga ana tjetër fakti që ata janë fëmijë të dy nënave të ndryshme i ka sjellë edhe vështirësi të mëdha.

Është pikërisht kjo situatë e komplikuar që e ka bërë Sabianin t’i mbajë larg jetës publike, ish-partneren dhe partneren aktuale. Sa i përket karrierës, Sabiani në vitin 2001 publiko albumin që mbante emrin e tij “Sabian”. Në vitin 2002, publikoi albumin “Sabian 2”.

Në vitin 2004, Sabiani mori pjesë në Top Fest 1 me këngën “Je e bukur moj shejtane”, në bashkëpunim me Eriosti. Në vitin 2004, Sabiani publikoi albumin “Sabian 3”.

Karriera e tij është e gjatë ndërkohë që këto dy vitet e fundi ai ka bërë disa bashkëpunime siç ishte ai “Pa Ty”, në bashkëpunim me Seldi Qalliun. “Puthe” me Mevlin & Klementin, apo “Gurbet” apo “KÇK” në bashkëpunim me Mevlin.

Sa i përket eksperiencës në “BBVIP” ishte i vetmi që fitoi një biletë kthimi për të rihyrë në shtëpi, pas daljes herën e parë. Ashtu si çdo banor tjetër që eliminohet, edhe Sabiani ishte i ftuar në “Fun’s Club”, ku foli për eksperiencën e tij në BBVIP. Sigurisht, nuk mund të lihej pa përmendur edhe lidhja e tij e ngushtë me Ilirin, me të cilin ka krijuar edhe një miqësi të fortë brenda shtëpisë.

Ndër të tjera ai shpjegoi edhe arsyen pse balerini, miku i tij i ngushtë, nuk doli pas tij, siç tentoi të bënte edhe herën e parë kur Sabiani u eliminua disa javë më parë, i pyetur nga e ftuara në studio.

“Ne kishim vendosur që nëse do të ndodhte një nominim, do të rrinim aty. I thashë nëse del, unë do të dal pas teje. Më tha jo. Nëse njëri del, do vijojmë rrugëtimin edhe për tjetrin. Me Ilirin u përshtata se ishte i pjekur, me një karrierë të bukur dhe të vështirë. Ai nuk kishte ndonjë informacion të madh për karrierën time. Çdo gjë lindi aty. Ne u lidhëm shumë me njëritjetrin, edhe pse kishim mendime edhe të ndryshme. Unë do ta mbështes deri në momentin që do të dalë nga BB VIP, Ilir ke këtu vëllain”, u shpreh ai.

Për sa i përket çmimit të madh, ai tha se nuk e kishte synuar ndonjëherë, madje nëse do e fitonte pjesën më të madhe do i çonte për bamirësi dhe pjesën tjetër do t’i ndante me Ilirin.

“Unë çmimin e madh nuk e kam pretenduar ndonjëherë. Nëse do ta fitoja, 60 për qind do të kalonin për bamirësi, pjesën tjetër do ta ndaja me Ilirin. Me profesionin që kemi edhe i bëjmë ato 100 mijë euro!”, tha Sabiani.

Gjithashtu Sabiani u shfaq dyshues mbi eliminimin e tij, duke deklaruar se kur doli kuptoi se kishte mbështetje të madhe nga publiku, dhe i është dukur e habitshme që është eliminuar, por nuk ka dashur të thotë asgjë konkrete duke qenë se ka vendosur të presë dhe të qartësohen situatat.

