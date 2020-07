I pyetur nëse vepron me dy standarde, ku nga një anë sulmon ndërkombëtarët dhe më pas i thërret në zyrë, presidenti Meta tha se ai nuk është kundër diplomatëve, por kundër atyre ‘diplomatëve karagjozë’ që tallen me Kushtetutën e Shqipërisë dhe vënë në dyshim kompetencat e tij. Meta tha se është gjithmonë në shërbim të integrimit të vendit dhe plotësimit sa më parë të kushteve.

“Unë s’kam qenë ndonjëherë kundër diplomatëve, por sa herë diplomatë karagjozë tallen me Kushtetutën e Shqipërisë dhe vënë në dyshim kompetencat e mia dhe nuk thonë të vërtetën dhe tallen me popullin shqiptar ky është problem. Ky është raporti i presidenti me ndërkombëtarët dhe presidenti është në shërbim të integrimit të vendit”, tha Meta.

/e.rr