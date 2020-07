Redona Koçi, e njohur ndryshe si juristja seksi në Shqipëri ka rrëfyer së fundmi se nuk e ka aspak problem që kur të shkojë në plazh, të marrë edhe bukë me vete. E ftuar në studion e “Vizioni i pasdites”, Koçi tha se kudo që të jetë, nëse asaj i hahet diçka, nuk i vjen turp që ta marrë edhe nga shtëpia, ta nxjerrë nga çanta dhe ta hajë.

Pjesë nga biseda në studio:

Evi Reçi: Ka ndonjë gjë që ju do të kishit turp ta hanit?

Redona Koçi: Turp nuk është turp pse duhet të ketë turp në lidhje me ushqimin…

Holta Pilz: Dëgjova vajzat dhe kjo nuk është e vërtetë, s;kam parë ndonjë vajzë që të jetë personzh publik të marrë bukë me vete…s’e besoj këtë. Kurse mua më gjen gjithmonë me gjëra me vete, ndoshta jo buke, por kutitë e mia të ushqimit. S’besoj sepse njihen në public, dhe nuk do e nxirrnin atë bukën me domate djathë e shalqi që ta hanin aty…

Redona Koçi: I bie që as ne të mos besojmë Holtën se çfarë flet. Varet në çfarë vendi je, nëse me merr uria dhe kjo gjë më hahet, nuk e kam kompleks ta nxjerr dhe ta ha.

g.kosovari