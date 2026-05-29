Maroku është renditur si fuqia industriale numër një në Afrikë në raportin “Africa Industrialization Index 2025” të Bankës Afrikane të Zhvillimit, duke kaluar për herë të parë Afrikën e Jugut.
Suksesi i tij lidhet me zhvillimin e industrisë eksportuese, infrastrukturën moderne logjistike dhe diversifikimin e prodhimit – shkruan ItalPress. Maroku është bërë një qendër e rëndësishme prodhuese në sektorët e automobilave, aeronautikës, plehrave të përpunuara dhe industrive të lidhura me tregun europian.
Industria automobilistike mbetet motori kryesor i rritjes, me qendrat industriale në Tangier dhe Kenitra që e kanë bërë Marokun eksportuesin më të madh të automjeteve në Afrikë. Gjithashtu, porti Tangier Med ka luajtur rol kyç duke lidhur shpejt vendin me tregjet europiane, afrikane dhe mesdhetare.
Raporti thekson edhe rritjen e industrisë aeronautike, ndërsa vëren se Afrika e Jugut po përballet me probleme energjetike dhe logjistike, Egjipti mbetet më i orientuar drejt tregut të brendshëm, kurse Algjeria vazhdon të varet shumë nga hidrokarburet.
Sipas Bankës Afrikane të Zhvillimit, strategjia afatgjatë industriale e Marokut, investimet publike dhe partneritetet ndërkombëtare e kanë shndërruar vendin në një nga ekonomitë industriale më konkurruese të kontinentit.
Leave a Reply