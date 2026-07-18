Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Illegal trade”, duke goditur 8 subjekte tregtare të dyshuara për shkelje ligjore në fushën e tregtimit të produkteve të markave luksoze.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë kontrolleve të ushtruara në këto biznese u zbuluan produkte të dyshuara të kontrabanduara, ndërsa u sekuestruan veshje dhe çanta të markave luksoze që nuk kishin dokumentacion për origjinën dhe zhdoganimin.
Në kuadër të hetimeve, autoritetet sekuestruan gjithashtu 16 aparate celularë, 10 njësi kompjuterike dhe një laptop, pajisje që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin tregtar.
Nga verifikimet e kryera rezultoi se disa prej subjekteve nuk deklaronin të ardhurat nga shitjet pranë organeve tatimore. Në një rast, sipas policisë, u konstatuan shitje pa lëshim kuponi tatimor, duke sjellë edhe pezullimin e aktivitetit të këtij subjekti.
Për këto shkelje nisi procedimi penal ndaj 9 administratorëve dhe përfaqësuesve të bizneseve, të identifikuar me iniciale. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për vijimin e hetimeve.
Operacioni u zhvillua nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe në zbatim të vendimit të Gjykatës.
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