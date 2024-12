The Plein Hotel, marka e njohur e stilistit me famë botërore Philipp Plein, e përuruar vetëm tre muaj më parë në Milano, ka zgjedhur Tiranën si qytetin e parë për t’u zgjeruar jashtë Italisë. Një lajm i jashtëzakonshëm për kryeqytetin shqiptar, pasi për herë të parë një brand i këtij liveli vjen në Shqipëri.

Grupi Plein ka nënshkruar së fundi marrëveshje ekskluzive me kompaninë shqiptare që operon në fushën e pronave të patundshme, X One shpk, e drejtuar nga Ylli Ujka dhe Çesk Ivanaj, e cila nga ana e saj ka nisur punën për ndërtimin e projektit ambicioz, Grand Park Skyline në zemër të Tiranës, në hyrje të Parkut të Liqenit Artificial (te ish Garda e Republikës).

Struktura luksoze Grand Park Skyline, që përfshin 3 kulla (dy rezidenciale dhe një hotel) është projekti më i ri në kryeqytetin shqiptar, i cili do të ndryshojë horizontin e Tiranës, ndërsa marrëveshja me grupin e Philipp Plein synon të krijojë një hapësirë të jashtëzakonshme luksi, mode dhe argëtimi, duke e transformuar atë në një destinacion ekskluziv.

Një eksperiencë luksoze me emrin Philipp Plein

Kullat e projektuara nga arkitekti i njohur zvicerian, Valerio Olgiati, përfshijnë një hotel me 5-yje, që tani do të mbajë emrin brand The Plein Hotel, me të paktën 150 dhoma, 100 rezidenca me shërbime 24/7, e menduar për një klientelë të zgjedhur. Në brendësi të kompleksit do të jetë edhe një lokal brand me emrin Philipp’s, një restorant japonez ‘Sukaru Ba’ dhe një klub ekskluziv ‘Crystal Beach’, të gjitha sipas modelit të testuar tashmë me sukses nga The Plein Hotel i Milanos.

Çdo detaj i projektit do të reflektojë brandin e markës, me një dizajn unik dhe një ofertë shërbimesh që do të pasqyrojë luksin dhe stilin karakteristik të Philipp Plein. Dizajni i brendshëm do të kurohet personalisht nga fashion designer-i bavarez dhe ekipi i tij i arkitektëve, për të garantuar një eksperiencë unike dhe në koherencë me vlerat e markës së famshme.

E ardhmja e luksit në Tiranë

Ky projekt ambicioz përfaqëson jo vetëm një hap domethënës për zgjerimin ndërkombëtar të markës, por konsolidon edhe pozicionin e X One si lider në fushën e hotelerisë së luksit në Shqipëri. Koha e parashikuar e ndërtimit të Grand Park Skyline është afërsisht 5 vjet, me një hapje të pritshme rreth vitit 2030, ndërkohë që prenotimet për rezidencat e luksit kanë filluar prej një muaji.

“Jemi shumë të lumtur që, për një pronë kaq unike në panoramën europiane, është zgjedhur marka Philipp Plein dhe formatet tona të hotelerisë, argëtimit dhe gastronomisë”, tha Philipp Plein, stilist dhe drejtor ekzekutiv i Grupit Plein. “Jemi të sigurt se bashkëpunimi midis ekipit tonë dhe kompanisë X One do të na mundësojë të krijojmë hapësira unike dhe një atmosferë të jashtëzakonshme, duke e çuar nivelin e shërbimit dhe prestigjin e markës sonë në një dimension të ri shërbimi dhe marrëdhënieje me klientin. Mezi presim të sjellim ekskluzivitetin e markës dhe stilit tonë në hapësirat e jashtëzakonshme të Grand Park Skyline”, tha ai.

“Ne vendosëm në mënyrë strategjike”, tha Ylli Ujka, CEO i X One, “të krijojmë këtë partneritet me një nga markat më ekskluzive në skenën ndërkombëtare, të njohur si ndër më solidet dhe me potencialin më të madh të rritjes në sektorin kryesor të luksit, stili dhe avangarda e të cilit besojmë se janë në përputhje me ofertën tonë.”

Carmine Rotondaro, Këshilltar i Biznesit i Grupit Plein, i cili negocioi marrëveshjen me X One, deklaroi se “për Grupin Plein, kjo marrëveshje përfaqëson një tjetër gur themeli në rrugën e rritjes dhe zhvillimit të markës Philipp Plein dhe të pikave të saj të hotelerisë, argëtimit dhe gastronomisë. Është gjithmonë një privilegj i madh të kontribuosh në një bashkëpunim të këtij niveli të lartë për një projekt, i cila është i destinuar të bëhet një nga pikat e referimit të Tiranës dhe Shqipërisë.