Marine Le Pen të dielën ka lansuar kandidaturën e saj për presidencë, ndërsa Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë të Francës mbajti kongresin në Orleans, në jug të Parisit.
Partia e ekstremit të djathtë ka akuzuar qeverinë se nuk ka mbrojtur publikun dhe u ka kërkuar njerëzve të kanalizojnë zemërimin e tyre në vota për kandidaten e saj, Marine Le Pen.
Përplasjet në Paris paraqesin një sfidë të re për presidentin francez, Emmanuel Macron, me më shumë se 400,000 njerëz që protestuan në të gjithë Francën për financimin e shkollave dhe kostot e larta të jetesës.
Duke e theksuar këtë ndër të tjera, Le Pen ka thënë në kongres se dëshiron të “rivendosë rolin e presidencës, i cili është dëmtuar kaq keq”.
Le Pen ka shtuar se rivendosja do të ndodhte në “prestigjin e saj, imazhin e saj, dinjitetin e saj dhe, do të thoja madje, përmbajtjen e saj”.
Le Pen, e parë si favoritja në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, është përpjekur ta shndërrojë zemërimin për trazirat në mbështetje të kandidaturës së saj presidenciale, duke e paraqitur veten si alternativë ndaj një qeverie që ajo e ka përshkruar si të pafuqishme.
Më herët këtë vit, një gjykatë apeli në Paris i ka hapur rrugën Le Pen për të kandiduar duke hequr një ndalim për të synuar poste publike që kishte kërcënuar ambiciet e saj presidenciale.
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