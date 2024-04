Franca e ka zhvendosur qëndrimin e saj detar nga përgjimi i trafikantëve të drogës në trajnimin për një luftë konvencionale, ka thënë për Politico kundëradmirali Jacques Mallard.

Mallard komandon grupin e vetëm luftarak francez, të ndërtuar rreth Charles de Gaulle me energji bërthamore. Ai foli për ndryshimet në një intervistë ekskluzive për edicionin e BE-së të Politico të publikuar të mërkurën.

“Ne po lëvizim nga një botë ku ishim mjaft të lirë të bënim si të donim, në një botë ku ndihemi të kërcënuar rregullisht,” tha Mallard. “Tani ne stërvitemi për misione të tjera, veçanërisht për atë që ne e quajmë luftë me intensitet të lartë”, theksoi ai.

“Lufta detare po bëhet gjithnjë e më e mundshme,” tha ai, dhe marinarët francezë tani praktikojnë të luftojnë kundër “dikujt që dëshiron të na shkatërrojë. Jo dikush që dëshiron të bëjë trafik të paligjshëm, jo ​​dikush që dëshiron të vjedhë peshk”.

Me Marinën Ruse të angazhuar në Detin e Zi dhe Houthi-t e Jemenit që ndalojnë anijet e lidhura me Izraelin, SHBA-në dhe Mbretërinë e Bashkuar në Detin e Kuq, marinat perëndimore duhet të merren me “konkurrentët gjithnjë e më të pafrenuar”, tha Mallard.