Dita e sotme e protestës ka sjellë një panoramë ndryshe, ku janë mënjanuar ambjentalistët dhe kanë dalë në pah turbo patriotët. Madje duket sikur jane dy grupe te ndara. Ambientalistet përballe kullave dhe grupi tjetër më kryesor përpara Kryeministrisë.
Grupet me flamuj patriotki e autoktonë kanë idhull Ismail Morinën-Ballistin dhe Marin Memën. Madje gazetarin e njohur e kanë kërkuar edhe për tu bërë kryeministër që të zëvendësojë Edi Ramën. Marin mema-Kryeministër ka qenë një nga parullat. Vetëvendosja duket se ka marrë nën kontroll protestën dhe po e mban axhendën e saj me mënyrat e slloganet e saj patriotike. Mjaft persona që janë aktivistë të Vetëvendosjes kanë postuar në rrjetet e tyre sociale, foto nga protesta në Tiranë, duke u treguar se edhe ata kanë dhënë kontributin e tyre.
Ashtu si në 4 ditët e kaluara, qytetarët u grumbulluan filllimisht te Sheshi Skënderbej, nga ku marshuan drejt Kryeministrisë. Para godinës kryeqeveritare, protestuesit mbajtën edhe 1 minutë heshtje për efektivin e Policisë së Shtetit, Enea Mekolli, i cili sot humbi jetën gjatë operacionit në Maliq për kapjen e një të shumëkërkuari.
Leave a Reply