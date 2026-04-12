Marie-Louise Eta është bërë gruaja e parë e emëruar për të drejtuar një ekip meshkujsh në njërën nga pesë ligat kryesore të Evropës. Ajo është zyrtarizuar së fundmi si trajnere e skuadrës së Union Berlin.
Emërimi i saj deri në fund të sezonit vjen pas shkarkimit të Steffen Baumgart, pas humbjes 3-1 ndaj FC Heidenheim të shtunën.
“Jam e kënaqur që Marie-Louise Eta ka pranuar të marrë këtë rol të përkohshëm përpara se të bëhet trajnere kryesore e ekipit të femrave siç është planifikuar këtë verë”, tha Heldt.
Eta shtoi: “Jam e bindur se do të sigurojmë pikët vendimtare me këtë ekip”.
Union Berlin, i cili renditet i 11-ti në Bundesligë, është 11 pikë larg zonës së rënies nga kategoria me pesë ndeshje të mbetura, por ka fituar vetëm dy herë në 14 ndeshje në kampionat në vitin 2026.
