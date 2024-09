Maratona e Tiranës, eventi më i madh sportiv në kryeqytet, rikthehet për të tetin vit me radhë më 20 tetor. Ky event tashmë i konsoliduar si traditë, pritet të mirëpresë mbi 4,000 garues nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës, të cilët do të përshkojnë itineraret më tërheqëse të Tiranës.

Maratona do të zhvillohet në katër kategori kryesore: “Marathon”, “Half Marathon”, “Tirana 10K” dhe “We Too”. Për secilën kategori janë parashikuar çmime të ndryshme për fituesit, duke e kthyer këtë garë në një motivim të madh për sportistët. Përtej aspektit garues, Maratona e Tiranës do të jetë një festë e madhe për qytetin, me aktivitete të shumta artistike dhe kulturore përgjatë gjithë ditës.

Në edicionin e kaluar, pjesëmarrja ishte rekord, me garues të të gjitha moshave nga vende të ndryshme. Maratona është certifikuar edhe nga Federata Botërore e Atletikës, duke i dhënë statusin e një eventi ndërkombëtar.

Çmimet dhe kategoritë

Kategoria Marathon (42.195 km):

• Vendi i parë: 5000 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i dytë: 3000 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i tretë: 2000 Euro (për femra dhe meshkuj)

Kategoria Half Marathon (21.0975 km):

• Vendi i parë: 2000 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i dytë: 1500 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i tretë: 1000 Euro (për femra dhe meshkuj)

Kategoria Tirana 10K (10 km):

• Vendi i parë: 800 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i dytë: 600 Euro (për femra dhe meshkuj)

• Vendi i tretë: 500 Euro (për femra dhe meshkuj)

Kategoria We Too:

• Vendi i parë: 500 Euro

• Vendi i dytë: 400 Euro

• Vendi i tretë: 300 Euro