Një 62-vjeçar është vënë në pranga pasi akuzohet se ka vrarë nënën e tij me thikë. Sipas mediat lokale, mësohet se burri me inicialet I.T., banues në Shkup është përleshur me nënën e tij 84-vjeçare me inicialet V.T.. Në sherr e sipër ai ka marrë thikën dhe e ka qëlluar nënën e tij, duke e lënë të plagosur.