Me 77 vota pro dhe 22 kundër, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi mbrëmjen e së dielës qeverinë e re të koalicionit të përbërë nga VMRO- DPMNE, koalicioni i partive shqiptare VLEN dhe ZNAM dhe me kryeministër Hristijan Mickoskin.

Kabineti i ri qeveritar ka 24 ministra dhe pesë prej tyre janë edhe zëvendëskryeministra. 16 ministri do të drejtohen nga koalicioni i drejtuar nga partia VMRO- DPMNE, 6 nga koalicioni VLEN dhe 2 nga ZNAM. Në fjalimin përfundimtar para votimit, Mickoski tha se qytetarët janë të ngopur me premtime ndaj duhet punë, përkushtim, përgjegjësi dhe projekte konkrete. “Në 100 ditët e para, do të rrisim standardin, do të punojmë shumë dhe shteti do të ndryshojë”- tha Mickoski duke u zotuar për ulje të taksave, rritje të pensioneve, investime për komunat dhe intensifikim të luftës kundër krimit dhe korrupsionit.

Nga opozita, Fronti Evropian braktisi seancënpak para votimit, ndërsa deputetët e LSDM-së dhe të së Majtës votuan kundër. Pas votimit të Qeverisë, Mickoski dhe ministrat u betuan, por ndryshe nga presidentja Gordana Siljanovska Davkova, ai përmendi emrin kushtetues të shtetit, Maqedonia e Veriut. “Do ta përmend këtë mbiemër të turpshëm gjatë betimit, sepse më kujton për turpin që i është bërë vendlindjes, familjes dhe nipave të mi ende të pa lindur.

Do të bëj gjithçka, sa të kem jetë për të përmirësuar këtë padrejtësi. Fatkeqësisht tani nuk kam fuqi” , tha Mickoski. Ai foli edhe për kornizën e negociatave me BE-në dhe nevojën për ndryshime kushtetuese për të vazhduar procesin e anëtarësimit. “Ky lloj diktimi bullgar në këto kushte nuk do të kalojë dhe nuk do të ketë ndryshime kushtetuese derisa unë të jem këtu”, u shpreh ai. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut debatoi për dy ditë për qeverinë e re, ndërsa Hristijan Mickoski bëhet kryeministri i 13-të që kur ky vend ka shpallur pavarësinë.

