“Furnizimi me karburante në Maqedoninë e Veriut është i qëndrueshëm dhe vendi pavarësisht rritjes së çmimeve, ka karburantin më të lirë në rajon”, deklaroi ministrja e Energjetikës, Sanja Bozhinovska. Inspektorët e tregut në mbi 300 kontrolle kanë konstatuar se të gjithë tregtarët kanë rezervat ligjore operative për pesë ditë. Ajo siguron se edhe rezervat shtetërore janë të qëndrueshme dhe ka mjaftueshëm për mbulimin e rreth 62 ditëve të nevojave të qytetarëve dhe ekonomisë.
Ministrja siguron se nëse presionet globale vazhdojnë, do të përdoren të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Në dispozicion janë ulje të akcizave për karburantet deri në 4 denarë dhe të TVSH-së për blerjen e produkteve. Ministrja mendon se qytetarët nuk dëmtohen nga Rregullorja e re, sipas së cilës çmimet ndryshohen një herë në javë të hënën, e jo si më parë kur kishte ndryshime në bursat botërore. Ajo thotë se deri tani ka pasur vetëm një rritje.
Çmimet i përcakton Komisioni Rregullator i Energjisë dhe ministria nuk ndërhyn. Komisioni të hënën rriti çmimet e karburanteve mesatarisht për 14,27%. Çmimi i naftës u rrit me 14,5 denarë, pasi fuçia në bursat botërore kaloi 100 dollarë. Çmimet e reja Komisioni Rregullator i Energjisë duhet t’i shpallë të hënën, por shqetësuese është se çmimet në bursat botërore në dy ditët e fundit përsëri kaluan 100 dollarë për fuçi, pasi më parë kishte rënie drastike dhe deri në 85 dollarë për fuçi.
Leave a Reply