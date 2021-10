Në Maqedoninë e Veriut janë sekuestruar rreth 1 milion euro të falsifikuara. Mediat maqedonase shkruajnë se dy persona nga Kameruni janë arrestuar në aeroportin e Shkupit, teksa po niseshin për udhëtim drejt Milanos.

Ata u ndaluan mbrëmë pas kontrollit shtesë ku u bë i mundur zbulimi i parave në bagazhet e tyre. Rasti u konfirmua edhe nga Ministria e Punëve të brendshme, e cila deklaroi se bëhej fjalë për imitim të eurove të prodhuara me shfrytëzimin e pajimeve profesionise.

“Te T.P.F. janë gjetur 2.591 copa letre të prera në të cilat nga të dy anët është shtypur pjesë e dizajnit të bankënotave prej 50 EU, 2.363 copa letre me pjesë të shtypur të dizajnit të bankënotave prej 100 euro, 463 copa me pjesë të dizajnit të bankënotave prej 200 euro, 213 me dizajn të bankënotave 500 euro, 2 copa letre të prera në të cilat njëra anë është shtypur me më shumë ngjyra, pjesë të dizajnit të bankënotave prej 50 euro, 78 copa letre të prera pa asnjë lloj shenje, si dhe dy shishe me lëndë të UV-llambës. Edhe tek personi i dytë janë gjetur 2.072 copa letre të prera me prapavijë të zezë në të cilat tek të dy anët janë shtypur pjesë të dizajnit të bankënotës prej 50 eurove, 1.321 copa të tilla me pjesë të shtypur të dizajnit të bankënotës prej 100 euro, 247 copa me të bankënotës 200 euro, 104 me dizajnë të bankënotës 500 euro, një letërnjoftim francez si dhe një dokument udhëtimi të Kamerunit. Mjetet e sekuestruara i janë dorëzuar Bankës Popullore dhe Sektorit për hetime teknike-kriminalistike, të cilët kanë konstatuar se ekzemplarët janë imitime të bankënotave euro me vlerë 50-100-200 dhe 500 euro të punuara me pajisje profesionale. Pas dyshimeve se këto bankënota të falsifikuara është dashur të lëshohen në treg në vendin tonë, Prokuroria e Shkupit ka ngritur padi penale për dy shtetasit e Kamerunit.” deklaroi Ministrja e Punëve të Brendshme, Suzana Pranjic.

