Akuza të forta politike kanë tronditur Maqedoninë e Veriut, ku opozita ka ngritur pretendime për rrjedhje të informacioneve të ndjeshme shtetërore dhe lidhje të mundshme me shërbime të huaja inteligjente.
Lideri i opozitës, Venko Filipče i partisë SDSM, ka akuzuar zëvendëskryeministrin Ivan Stoilković se ka lidhje me shërbimet e inteligjencës serbe, të lidhura me qeverinë e presidentit serb Aleksandar Vučić.
Sipas tij, skandali lidhet me rrjedhje të mundshme të informacioneve të sigurisë nga institucionet shtetërore, përfshirë edhe zyrën e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova dhe anëtarë të qeverisë aktuale, shkruan BGNES.
Filipče deklaroi se bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, e cila sipas tij duhet të hetohet deri në fund, veçanërisht nëse informacionet e ndjeshme kanë dalë nga një vend anëtar i NATO-s.
Ai akuzoi gjithashtu Stoilković për lidhje me grupe nacionaliste dhe pro-ruse, përfshirë edhe organizatën e njohur si “Night Wolves”, e cila konsiderohet e afërt me Kremlinin dhe me politikat e Rusisë në rajon.
Zëvendëskryeministri Stoilković është përshkruar nga opozita si mbështetës i konceptit të ashtuquajtur “Serbian World”, një ide politike që synon rritjen e ndikimit serb në Ballkanin Perëndimor.
Opozita thekson se këto lidhje përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin politik të vendit, duke kërkuar hetim të plotë institucional.
Lideri i SDSM-së tha se situata është jashtëzakonisht serioze dhe kërkon përgjegjësi politike, duke mos përjashtuar as figura të larta shtetërore në rast se akuzat vërtetohen.
Autoritetet ende nuk kanë dhënë një reagim zyrtar mbi pretendimet, ndërsa skandali ka shtuar tensionet në skenën politike të vendit.
