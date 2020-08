Pas disa ditësh debat, më në fund në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka votuar kabinetin qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Me 62 vota pro dhe 51 kundër, deputetët e votuan për qeverinë e re të Republikës së Maqedonisë së Veriut të drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev.

Në fjalën e tij, Zaev u zotua se ai dhe kabineti i tij qeveritar do të punojnë për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët duke kërkuar bashkëpunim edhe nga opozita për çështjet strategjike. Në kabinetin e tij, u janë besuar poste 8 shqiptarëve, të cilat do të shërbejnë si ministra apo dhe në poste të tjera në kabinet. Mirëpo si problem është parë mosrespektimi i kuotave gjinore, me vetëm 4 gra në kabinet dhe duke bërë që ekspertët të ngrenë zërin.

KABINETI I RI QEVERISËS:

Kryeministër – Zoran Zaev

Zëvendëskryeministër i parë – Artan Grubi

Zëvendëskryeministër për çështje evropiane – Nikolla Dimitrov

Zëvendëskryeministër për çështje ekonomike – Fatmir Bytyqi

Zëvendëskryeministër për luftë kundër korrupsionit – Ljupço Nikollovski

Qeveria e re do zë ketë edhe 15 anëtarë të tjerë si:

Ministër i Punëve të Brendshme – Oliver Spasovki

Ministër i Mbrotjes – Radmilla Shekerinska

Ministër i Financave – Fatmir Besimi

Ministër i Ekonomisë – Kreshnik Bekteshi

Ministër i Transportit dhe Lidhjeve – Bllagoj Boçvarski

Ministër i Punëve të Jashtme – Bujar Osmani

Ministër i Drejtësisë – Bojan Mariçiq

Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor – Naser Nuredini

Ministër i Arsimit dhe Shkencës – Mila Carovska

Ministër i Punës dhe Politikës Sociale – Jagoda Shahparska

Ministër i Bujqësisë – Arijanit Hoxha

Ministër i Kulturës – Irena Stefoska

Ministër i Vetëqeverisjes Lokale – Goran Milevski

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Jeton Shaqiri

