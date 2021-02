Një person është vënë në pranga pasi u konstatua duke bërë manovra të rrezikshme me makinën e tij në rrugën “Teodor Keko”, në Tiranë.

34-vjeçari me inicialet N. A, rezultoi se ishte edhe nën efektin e alkoolit.

Nga verifikimi me aparatin drager, ai rezultoi nën efektin e alkoolit në masën 0.89 mg/l testi i parë dhe 0.75 mg/l testi i dytë.

Gjatë kontrollit policor, ky shtetas i ka ofruar agjentit verifikues disa kartëmonedha me prerje 1000 lekë dhe 500 lekë (me vlerë totale 4500 lekë), me qëllim shmangien e ndëshkimit për shkeljen e kryer.

Në këto kushte, nga efektivët e Policisë Rrugore u be arrestimi i drejtuesit të mjetit, për veprat penale “Drejtim i mjetit në mënyrë të parregullt” dhe “Korrupsioni aktiv ndaj personave që kryejnë funksione publike”.

/a.r