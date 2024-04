Zhvilluesi i pasurive të paluajtshme të Emirateve që qëndron pas rrokaqiellit të njohur të Dubait, Burj Khalifa, ka iniciuar shitjen e aseteve të pronave që ai zotëron në Bjellorusi, një vend i shënjestruar nga sanksionet perëndimore, sipas dy personave të njohur me këtë çështje, pasi ai do të bashkëpunojë me Jared Kushner në një investim të mundshëm në Serbi.

Mohamed Alabbar, manjati i pasurive të patundshme në Emiratet, ka arritur një marrëveshje paraprake për të shitur interesat e tij shumë miliardë dollarëshe në Minsk, kryeqyteti i Bjellorusisë, përmes mjetit të tij investues “Symphony Global Holdings”.

Largimi i zhvilluesit të Emirateve nga Bjellorusia vjen në mes të një bashkëpunimi të ri me Kushner, dhëndrin e ish-presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të rindërtuar një ndërtesë të selisë së ushtrisë jugosllave në Serbi në një kompleks rezidencial.

I kontaktuar nga Reuters, Alabbar nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve në lidhje me identitetin e blerësit të mundshëm dhe as të diskutojë arsyet e vendimit për të shitur asetet e Minskut.

Lidhur me Serbinë, miliarderi emiratas tha se ai “i shikonte bashkëpunimet me Kushnerin pozitivisht” dhe ishte “shumë i emocionuar për më shumë zhvillime të nivelit të lartë në treg”, por nuk dha detaje se çfarë do të përfshinte partneriteti.

Kushner i tha Reuters muajin e kaluar se ishte në bisedime mbi investimin në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, për të transformuar ndërtesën e ushtrisë, por tha se marrëveshja ishte në negociata dhe mund të mos ndodhte.

Një person i njohur me planet e Kushnerit në Serbi tha se Alabbar ishte i përfshirë në rizhvillimin si këshilltar dhe ishte shumë herët për të thënë nëse edhe Emiratet do të investonin në të. Personi nuk pranoi të komentonte mbi aktivitetet e Alabbar në Bjellorusi.

Reuters nuk mund të përcaktojë se kush ka propozuar të blejë interesat e Alabbar në zhvillimin e Minskut, i njohur si North Waterfront, as kushtet e marrëveshjes paraprake.

Ndërsa Minsku nuk është në luftë me Kievin, presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko ka lejuar trupat ruse të përdorin territorin e tij për të nisur sulmet ndaj Ukrainës. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një sërë sanksionesh kundër Bjellorusisë për ndihmën e luftës së Rusisë, duke i ndaluar qytetarët amerikanë të bëjnë biznes me Lukashenkon dhe disa anëtarë të rrethit të tij.

Lukashenko ishte i përfshirë personalisht në projektin North Waterfront, duke e nisur zhvillimin me një dekret të majit 2021 që bën thirrje për krijimin e një kompleksi të madh banimi përgjatë rezervuarëve të ujit në Minskun verior dhe duke i caktuar rolin kryesor një prej kompanive të Alabbar.

Një zëdhënës i Lukashenkos tha se marrëveshja paraprake e shitjes së Alabbar ishte “lajm për presidentin”.

Planet e Kushnerit për të investuar në Serbi u shfaqën në mes të marsit kur një ligjvënës i opozitës, Aleksandar Jovanoviç, publikoi dokumente që tregonin se autoritetet serbe kishin përgatitur terrenin për një partneritet të pasurive të paluajtshme me biznesmenin amerikan.

I pyetur nga Reuters muajin e kaluar nëse projekti i Beogradit ishte lehtësuar nga lidhjet që ai bëri gjatë kohës së tij si këshilltar i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, Kushner tha: “Askush nuk po më jep marrëveshje speciale”./A2 CNN