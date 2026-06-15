Juristi Ylli Manjani është ndër zërat që ka komentuar gjerësisht protestën e dy javëve të fundit kundër qeverisë, por edhe përplasjet që kanë shoqëruar debatin publik në rrjetet sociale. Pas një serie reagimesh dhe sulmesh që ai i konsideron fyese ndaj tij dhe familjes së tij, Manjani ka zgjedhur të bëjë publik qëndrimin e vet, duke vendosur një vijë të qartë ndarëse mes protestuesve dhe asaj që ai e cilëson si tentativë për revolucion. Në një intervistë për gazetën Tema, i vendosur përballë pyetjeve që vijnë nga këndvështrimi i një protestuesi, ai shprehet se nuk ka asnjë kundërshti për protestën e qytetarëve që kanë dalë në shesh kundër qeverisë dhe që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. “Unë nuk shaj protestuesit, nuk jam kundër protestës, por jam kundër revolucionit”, deklaron Manjani.
Sipas tij, zhvillimet aktuale në Shqipëri nuk mund të kuptohen të shkëputura nga klima politike ndërkombëtare. Manjani beson se përplasja mes demokratëve dhe republikanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po reflektohet edhe në Shqipëri dhe se protesta po përdoret si pjesë e kësaj beteje më të gjerë politike. Në këtë kontekst ai shkon edhe më tej, duke ngritur pretendimin se pas organizimit të protestës qëndron miliarderi George Soros, ndërsa e konsideron atë që po ndodh si një sulm të drejtpërdrejtë ndaj familjes së presidentit amerikan.
Megjithatë, juristi këmbëngul se respekton çdo qytetar që proteston dhe e sheh të drejtën e protestës si një instrument legjitim demokratik. Ai ngre pyetjen se cilët janë socialistët që sot po protestojnë kundër Edi Ramës dhe çfarë përfaqësojnë ata në raport me Partinë Socialiste. Për Manjanin, shqiptarët duhet të vlerësojnë fuqinë e votës së tyre dhe të presin ditën e zgjedhjeve për të dhënë verdiktin politik, pasi çdo rrugë tjetër rrezikon të prodhojë destabilitet dhe pasoja të paparashikueshme.
Manjani flet për largimin e deputetes Marjana Koçeku nga grupi socialist, për fenomenin e “xhaketave të vjetra”, për të rinjtë që hyjnë në Partinë Socialiste pa merita të spikatura, por edhe për kohën kur socialistët do të largohen nga pushteti.
Një tjetër çështje që prek Manjani është heqja e sanksioneve ndaj Sali Berishës. Ai shprehet se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta kishin sanksionuar kurrë ish-kryeministrin, duke e konsideruar atë vendim të gabuar që në fillesë.
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