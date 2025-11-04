Juristi Ylli Manjani, mbrëmjen e kësaj të marte, ka folur në Euronews Albania, në emisionin Now me moderatoren Erla Mëhilli, lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese pro ankimimit të Veliajt.
Manjani tha se vendimi ka rrëzuar lëvizjen e qeverisë dhe të Presidencës.
“Rama ka dhënë shpjegime pse ka dështuar, pavarësisht fjalorit të zgjedhur. Po ta lexosh atë që thotë Kryeministri, thua që këtu jemi në Suedi, por është korrekt. Nëse e vendosim në kontekstin tonë, ai po i jep përgjigje kontekstit të tij politik. Ne e kemi paralajmëruar këtë gjë, për hir të së vërtetës. E kemi stërthënë këtë. Fakti është që Kushtetuesja, edhe pse i kishte pritshmëritë e ulëta për ta marrë këtë vendim, ajo i ka dhënë një grusht në stomak qeverisë dhe Presidencës,” – tha Manjani.
