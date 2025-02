I ftuar në emisionin “Opinion”, avokati dhe juristi Ylli Manjani ka komentuar arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Manjani theksoi se arresti me burg zbatohet vetëm nëse ka prova, në të kundërt është vënë në diskutim standardi demokratik i vendit.

“Unë i qëndroj të njëjtës pikëpamje për çdo shtetas të Republikës së Shqipërisë. Gjendja është katastrofë për të gjithë pa përjashtim. Ka një spekulim të masës së sigurisë së arrestit me burg, edhe për shkak të kaosit të ligjit, që pas reformës në drejtësi është përkeqësuar, ashtu edhe për shkak të një politike represive veçanërisht nga Prokuroria e Posaçme.

Arresti lidhet me një gjendje faktike, një gjendje emergjence, është një gjë e jashtëzakonshme, që ndodh aty për aty. Personi arrestohet kur kapet me presh në duar. Në çdo rast tjetër arresti me burg është kufizim lirie, dhe mund të ndodhë vetëm në rastin kur personi ka aq shumë prova ndaj atij saqë nuk justifikohet më statusi i personit në hetim, por direkt i pandehur. Ky është dallimi i madh.

Arresti zbatohet vetëm përkundrejt provave që e faktojnë komplet akuzën. Asnjë qytetar i Republikës së Shqipërisë nuk duhet të futet në burg pa prova. Kjo është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nuk e luan as topi. Nëse ne vëmë në diskutim këtë gjë, kemi vënë në diskutim standardin demokratik të shtetit demokratik”, theksoi Manjani.