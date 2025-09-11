Ashtu siç pritej, emisioni “Opinion” i kësaj të enjteje, 11 shtator, u përqendrua te emrat e qeverisë “Rama 4” dhe vendimi për bashkinë e Tiranës. Moderatori Blendi Fevziu analizoi me detaje reagimet e ministrave, së bashku me eksperten e komunikimit joverbal, Irena Myzeqari.
Edhe pa qenë ekspert, çdo shikues mund të ketë vënë re momentet e tensionit tek ministrja (ende në detyrë) Ogerta Manastirliu, me sytë e përlotur, për detyrën e re që mund të marrë, drejtimin e bashkisë më të madhe në vend.
Ky reagim nuk ishte i rastësishëm, pasi edhe vetë kryeministri Edi Rama e kishte parashikuar situatën, aq sa i tha Manastirliut: E di që nuk do ma falësh këtë bombë…
Ekspertja shtoi se gjatë gjithë mbledhjes, çdo lëvizje dhe gjest i socialistëve ishte i kontrolluar, duke treguar pozicionimin e Ramës si lider qendror dhe ministrat si “satelitë të tij”.
Nuk munguan edhe reagime të tjera epike.
Besfort Lamallari, i propozuar për Ministër të Drejtësisë, u duk i surprizuar dhe i pasigurt.
Sipas ekspertes, Ogerta Manastirliu ishte në ankth, Elisa Spiropali e ngrirë, Ulsi Manja i trishtuar, ndërsa Andis Salla dhe Klodiana Spahiu u befasuan për shkak të përgjegjësisë së madhe që i pret.
Momente të tilla zbulojnë anën më njerëzore të ministrave dhe tensionin që shoqëron ndryshimet kryesore në qeveri.
