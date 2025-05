Ministri i Drejtësisë dhe drejtuesi politik i PS në qarkun e Lezhës, Ulsi Manja, ka marrë pjesë në një takim elektoral të Partisë Socialiste në këtë qytet, ku i është bashkuar edhe reperi i njohur Noizy.

Gjatë fjalës së tij, Manja iu përgjigj me ironi kritikave të Sali Berishës për makinën luksoze të artistit, të cilën ky i fundit e përdori në inaugurimin e rrugës së Arbrit.

“E kishte merak Saliu që këndohej kënga e Hajredin Pashës dhe se Noizy kishte ardhur me Lamborghini. Por sot dua të them se më në fund u përmbush një ëndërr shekullore e Dibrës për t’u lidhur me Tiranën. Dhe ku ka më mirë se ky përurim të bëhet me një Lamborghini, të blerë me talentin e këtij djali,” u shpreh Manja.

Takimi në Lezhë u zhvillua në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, me pjesëmarrjen e simpatizantëve të PS dhe kryeministrit Edi Rama.