Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja u shpreh i bindur në fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit. I ftuar në Ditari në A2 CNN ai tha se mazhoranca synon 74 mandate duke mbajtur nivelin e vitit 2017.

“Ne diskutojmë cilësinë e fitores së PS në 25 prill për të qeverisur e çuar në fund reformat tona, objektivi ynë është të mbajmë 74 mandate, por që PS është mazhorancë këtë nuk e diskuton asnjë seli e opozitës. Duam të marrim mandatet e 2017-ës”.

Besimin në fitoren e zgjedhjeve, Manja e bazon me reformat e ndërmarra nga qeveria, por edhe nga fakti që sipas tij nuk ka asnjë kundërshtar dhe alternativë përballë. Duke e konsideruar sfidë me vetveten ai thotë se në mandatin e tretë Shqipëria do të hyjë në rrugën e integrimit.

“Ne do ta marrim mandatin e tretë. Ne nuk kemi kundërshtar përballë, por unë besoj që mandati i tretë është sfidë me vetveten dhe është fryt i punëve të mira që kemi bërë dhe do përfundojmë ato punë që kemi nisur dhe janë të hapura dhe ky është mandati ynë i tretë dhe nga pikëpamja e reformës në drejtësi dhe zhvillimit ekonomik. Në mandatin e tretë Shqipëria do hyjë në rrugën e integrimit, unë nuk kam sfidë me kundërshtarin, por me vetveten. Të qasemi te qytetari me gjuhë të thjeshtë se çfarë kemi bërë mirë dhe çfarë nuk kemi bërë mirë. Nuk ka alternativë. Një opozitë me vizion e vendos edhe mazhorancën në pozitë të fortë elektorale ne sfidën e kemi me vetveten. PD me përjashtim të zgjedhjeve të 92 ka qeverisur falë manovrave politike e elektorale për shkak të problemeve që kishte e majta”.

Një tjetër sukses me të cilin synon mandatin e tretë, PS konsideron menaxhimin e pandemisë. Dhe sipas Manjas do të ishte absurde nëse nuk i njihet merita qeverisë.

“Në mandatin tonë të dytë qeverisës kemi bërë më të mirën e mundshme në raport me qytetarët tanë. U testua një sistem shëndetësor që funksionon. Nëse menaxhimi i pandemisë nuk konsiderohet sukses i kësaj qeverisje do të ishte pastaj nuk di ç’të them nëse nuk i njihet dhe kjo meritë qeverisë do të ishte absurde”.

Sa i takon dekriminalizimit, Manja shprehet se thelbi i tij është deklarimi vullnetari i çdo kandidati, por PS nuk do të bëhet mburojë për asnjë.

“Ambasadorja Kim i ka ftuar palët të zbatojnë ligjin e dekriminalizimit që e kemi miratuar me konsensus të plotë. Çdo parti duhet të kontrollojë kandidatët dhe pastaj është përgjegjësi e KQZ e agjencive ligjzbatuese të bëjë filtrin tjetër. Thelbi i dekriminalizimit është deklarimi vullnetar i çdo kandidati. Edhe pasi janë zgjedhur si në nivel lokal e legjislativ nuk jemi bërë mburojë për asnjërin. Filtrin e ligjit do ta bëjmë me korrektësi absolute”.

