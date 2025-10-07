Një vit më parë, revista The Economist e quajti “i burgosuri më i rëndësishëm në botë”, ndërsa në Ramallah e thërrasin “Mandela palestinez”. Marwan Barghouti, prej 23 vitesh në burgjet izraelite, shihet nga shumë palestinezë si figura që mund të bashkojë popullin dhe të hapë një epokë të re në politikën palestineze.
Emri i tij është kthyer sërish në qendër të bisedimeve që po zhvillohen në Sharm el-Sheikh për armëpushimin në Gaza dhe shkëmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinezë. Hamasi ka kërkuar lirimin e tij dhe të Ahmad Saadat, liderit të Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, si pjesë e marrëveshjes.
Por qeveria izraelite është e ndarë. Ministrat ekstremistë Ben Gvir dhe Smotrich kanë kundërshtuar me forcë çdo ide për lirimin e Barghoutit, ndërsa mediat izraelite raportojnë se kryeministri Netanyahu u ka premtuar se “simbolet e terrorizmit” nuk do të përfshihen në shkëmbim.
Sipas burimeve diplomatike, Turqia dhe Katari po ushtrojnë presion për lirimin e tij, por disa vende arabe hezitojnë, nga frika se kthimi i Barghoutit mund të dobësojë pozitat e presidentit Mahmoud Abbas.
Burime palestineze konfirmojnë se, nëse Izraeli pranon ta lirojë, mund të kërkojë që Barghouti të dërgohet në mërgim jashtë Bregut Perëndimor.
I lindur në vitin 1959 afër Ramallahut, Barghouti ishte një nga drejtuesit kryesorë të Intifadës dhe një figurë e hershme e lëvizjes Fatah. Ai është dënuar me pesë burgime të përjetshme për akuza që familja i konsideron politike.
Në sondazhe, prej vitesh, mbetet politikani më i popullarizuar mes palestinezëve — një arsye më shumë pse figura e tij është kthyer në simbol të shpresës, por edhe në pikë tensioni në çdo negociatë izraelito-palestineze.
Leave a Reply