Ka nisur zyrtarisht mbledhja e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Në fjalën e mbajtur kryeministri Edi Rama tha se do të bëjmë të pamundurën që PS të rikonfirmohet në qeveri në mandatin e katërt.

PD u rikthye në qeveri me vota pasi ishte larguar 8 vjet më parë mes zjarrit të një kryengritjeje popullore si fajtorja e madhe të humbjeve marramendëse të kursimeve të shqiptarëve. Ishte një parti që vuante humbjen nga fryrja e dhjamit të pushtetit, dhe cfilitja e luftës së brendshme. Një forcë politike pa disiplinë dhe pa orientim, e coroditur dhe besimhumbur. U ngritëm me vështirësi për tu rikthyer në krye të vendit si një alternativë e re qeverisëse.

Ajo që na ktheu më në fund pas plot 8 vjetësh në opozitë ishte këmbëngulja e madhe për tia dalë, për tu forcuar dhe përmirësuar në cdo hap të një rruge të përpjetë. Arritëm të ngremë një makinë elektorale, të krijojmë një frymë fituese. Fituam mandatin e parë, u konfirmuam në të dytin dhe si askush më parë në historinë e zgjedhjeve u konfirmuam për të tretën herë me radhë. Por kjo është edhe fitorja jonë më e vështirë. Ndryshe nga sporti ku fitoret meritohen kur arrihen, në politikë meritohen vetëm pasi arrihen. Fitorja e zgjedhjeve janë mundësia për të fituar beteja të vazhdueshme, për tu kthyer zgjedhësve me punë kredinë e lartë të përfaqësimit që ata japin borxh me votën e tyre. E vetkuptueshme herën e katërt do ta kemi më të vështirë, ama nuk e luan topi se detyra jonë ndaj atyre që na besuan dhe Shqipërisë, është të bëjmë pamundurën që pas 4 vjetësh të rikonfirmohemi përsëri”, tha Rama.

g.kosovari