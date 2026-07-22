Rikandidimi për një mandat të dytë të prokurorëve të SPAK është në dorë të partnerëve garantë të Reformës në Drejtësi, shpjegoi ministri Toni Gogu, pavarësisht gatishmërisë së kolegut të tij të partisë, Ulsi Manja, për të ndryshuar Kushtetutën.
“Mandati i tyre është i garantuar në aneksin e Kushtetutës, që do të thotë se ka nevojë për vlerësim jashtëzakonisht të kujdesshëm, jo vetëm nga ata vetë, nga institucionet përkatëse siç është Kuvendi, por edhe Komisioni Europian, me të cilin ne po partnerizojmë, dhe SHBA, të cilët i kemi pasur partnerë strategjikë në reformën në drejtësi”, tha Gogu.
Deklaratën e bëri në konferencën për mediet, ku gjykatave që vijojnë të ankohen për numrin e lartë të dosjeve të prapambetura, u kërkoi të mësojnë nga kolegët e shkallës së lartë.
“Na tregoi se reduktimi i çështjeve në 60% është i mundshëm, pra nuk mund të kënaqemi me zbritjen në 1%, 2%… Ka filluar trendi i rënies së çështjeve të mbartura, por duhet të shkojmë me plan konkret dhe KLGJ është duke punuar për këtë”, vijoi ai.
I pyetur pse Ministria e Drejtësisë nuk bën më shumë lidhur me noterët që ndihmojnë pastrimin e parave, topin e kaloi te gjyqësori.
“Ka pasur raste edhe kur gjykata ka vendosur të rikthejë një noter, të cilit i ishte pezulluar licenca nga Ministria e Drejtësisë”.
Toni Gogu ishte live kur doli lajmi se Laert Haxhisë, të dënuar me burgim të përjetshëm, i ishte sekuestruar përsëri një telefon në burgun e sigurisë së lartë të Drenovës. Kjo nxiti pyetjen përse personazhe të tilla nuk kalojnë në regjimin më të rreptë 41-bis.
“41-bis është kompetencë e Prokurorisë dhe e gjykatës që të mundet të kërkojnë vendosjen… ju e quajtët popullim të atyre personave, pasi u kufizohet liria në mënyrë edhe më ekstreme”.
Ministri nuk komentoi lidhur me pyetjen përse këto telefona që u sekuestrohen eksponentëve të krimit në burgje, dërgohen përmes BKH-së për ekspertizë në SPAK. (A2 Televizion)
Leave a Reply