Nga Artur Ajazi

Ndoshta numri “5” në fletën e votimit, dhe simbolika e 5 gishtave, paralajmeroi qysh tani mandatin e pestë nga Edi Rama. Nuk mund të mendoj dhe besoj se, një Parti Demokratike e zgërlaqur sot, mund ti bëjë ballë një Partie Socialiste nesër, dhe të fitojë zgjedhjet pas 4 vitesh. Analiza që PD-ja e sotme duhet ti bëjë këtyre zgjedhjeve dhe humbjes së 11 Majit, duhet të jetë e thellë, objektive, e lirë, e pavarur, transparente, e detajuar, dhe reale.

Në rast se “analiza” e humbjes katastrofale e 11 Majit, do ti ngjasë analizave të humbjeve të shkuara, atëhere mund të them me bindje se, nuk ka më PD. Ajo që ishte, ka mbetur thjesht në memorjen e disa prej atyre që besuan se “ajo parti ishte partia e lirisë, idealeve demokratike”.

Ndaj ekzistenca e PD-së nga sot, varet nga reagimet e Sali Berishës, kryesisë, Këshillit Kombetar, anëtarësisë, dhe atyre që akoma e mbështetin atë parti. Blendi Klosi u shpreh në një bisedë në studio se “ne po mendojmë qysh sot për mandatin e pestë”. Kaq do të mjaftonte që Berisha dhe ata që i mbajnë “ison” atij, të nisnin shkundjen dhe shpërgjumjen. Pushteti dhe zgjedhjet nuk fitohen me elozhe dhe zbukurime, me lakja dhe hipokrizi.

Partia Demokratike funksionon sot e mot, si një parti marksiste. Sapo hyn në selinë e saj, ndeshesh me “hijen” e kryetarit, me fjalën dhe citatet e tij. Nuk ka liri, nuk ka demokraci të brëndshme, nuk ka lirshmëri mendimi dhe veprimi. Të gjithë ata, duke nisur nga roja e selisë, deputeti dhe deri tek zyrtari më i zakonshëm i asaj partie, sytë dhe veshët i kanë nga dera e zyrës së Berishës. E si mund të fitosh zgjedhjet, kur nuk shprehesh, nuk thua mendimin tend, kur nuk je i lirë të veprosh bazuar mbi standarde e statutin e partisë.

Fakti që Edi Rama fitoi thellë mandatin e katërt, dhe po mendon qysh sot për mandatin e pestë, tregon seriozitetin e tij, vizionin dhe maturinë e tij politike. Qeverisja e tij, ka prodhuar në Shqipëri lumenj investimesh, ka ndryshuar qytetet, fshatrat, infrastrukturën, administratën, mentalitetin e jetës, mendësinë e biznesit, funksionimit të ligjit, etj. Edi Rama, nuk mendon vetëm të sotmen, por edhe të nesërmen.

Kjo është logjika politike me të cilin ai qeveris, dhe drejton PS. Kjo është zanafilla e mendimit dhe filozofia e arritjes deri tek mandati i pestë qeverisës. Në politikë nuk mund të kufizosh askënd, të qeverisë dhe të fitojë me vota të lira dhe të ndershme, kur ka me vehte shumicën e popullit. Edi Rama, këtë e ka nisur qysh në 2013, me kurajo, guxim, vendosmëri e transparencë qytetare, dhe ka shansin ta vazhdojë derisa populli ti besojë me votë, drejtimin e vendit. Politikani nuk matet nga vitet që ka në politikë, por nga kontributet dhe mbështetja popullore. Amerikanët thonë “kur nis të ëndërrosh, dhe ke një ide, ke hedhur hapin e parë drejt fitores”.