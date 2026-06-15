Nga Ylli Pata
Deputetja Marjana Koçeku, me një gjuhë lakonike duke u shkruar në nëndialekt, ka shpallur se është deputete e pavarur, nga dita e mbrëmshme.
„Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pasë e i kam shprehë qysh para se me u asociu me nji parti. Ato m’i diftojnë kufijtë”, ishte mesazhi i saj. Një qëndrim, i cili më shumë kërkon të thojë me ato që nuk ka shkruar, sesa me fjalitë që ka ndërtuar.
Një skemë, që më shumë se lakonike, është një lloj kriptograme, ku kërkon të ndjellë intepretime pa fund, sesa të japë një qëndrim politik.
Dhe kështu ka ndodhur. Të gjithë zërat publikë që kanë mbështetur protestën, që nga gazetarët e rreshtuar kundër qeverisë, deri tek OJF-istët e atashuar në protestë kanë përdorur thuajse një frazë të përbashkët: „Dinjitet”. Duke mbrojtur argumentin se distancimi nga Edi Rama i jep dinjitet deputetes që u zgjodh nga listat e Partisë Socialiste.
Ndërkaq, nga ana e përfaqësuesve politikë të Partisë Socialiste, por edhe zëra mediatikë pranë saj, kanë kërkuar që ajo të dorëzojë mandatin, ngase nuk është zgjedhur me votat e saj, por në listën e mbyllur të PS-së. Këta zëra fajësojnë Edi Ramën, se me këto zgjidhje të ashtuquajtura kontraversale ka rrezikuar mazhorancën e tij.
Ylli Manjani, në një intervistë për TemA ka përdorur me ironi një batutë: „Ja ka lujt Zotin Edi Ramës”. Në një farë mënyre, një shprehje që e përdorin edhe mjaft të tjerë, duke u nisur nga përzgjedhja e Koçekut si kreu i listës së Shkodrës, pa një orientim nga komuniteti politik i PS-së së zonës së Dukagjinit apo qarkut të Shkodrës.
Në realitet, këtu kemi të bëjmë në të dy rastet; si me kandidimin e neomalësores, si me shpalljen e largimit të saj me akte të pastra politike, ku tek njëri-kandidimin e ka bërë Edi Rama dhe tjetrin, gjasat janë që është dikush tjetër, por jo vetë Marjana Koçeku.
E cila së paku deri në postimin e fundit nuk ka pasur ndonjë akt apo qëndrim politik të sajin në Parlament apo media. Përveç deklarimeve plot simpati ndaj Edi Ramës në intervista të ndryshme.
Divorci i saj me PS-në është një akt politik i fortë, që është kryer më shumë për të ndjellë reaksion, sesa si një nismë e Koçekut. E cila edhe në qëndrimin e saj nuk ka dhënë një ide, kërkesë, apo edhe arsye e aktit të saj.
Më shumë qëndrime politike, gjithashtu të forta kanë dhënë Elisa Spiropali apo Ditmir Bushati. E para, deputete e PS-së, ndërsa ish-ministri i Jashtëm nuk është prej kohësh pjesë e grupit drejtues të mazhorancës.
Por çfarë do të ndodhë më tej? Thirrjet për dorëzim mandati, duken më shumë retorikë politike sesa mundësi që mund të bëhet realitet.
Qoftë juridikisht, apo edhe politikisht, një deputet kur ka marrë mandatin e bërë betimin, mund të ndryshojë grupin parlamentar sa herë të dojë. Ne kemi sot në Kuvend grupę parlamentare të krijuara thjesht për të marrë para, siç janë grupet paralele të deputetëve të dalë nga lista e PD-së.
Është zgjedhur me listë të mbyllur? Po është e vërtetë, por lista e mbyllur nuk mund të jetë një listë shantazhi për deputetin nga kryetari i partisë. Së paku për 4 vjet.
Megjithatë dilemma tani është se çfarë do të bëjë nga nesër Marjana Koçeku në Parlament? Deri tani, duket se ajo ndërmori aktin e saj politik për të shkuar jo në Parlament, por përpara kryeministrisë. Duket, palët, pra ata që kanë bërë paktin për hyrjen dhe për daljen, si dhe Edi Rama, po presin njëri-tjetrin që të bëjë gabimin i pari, apo hapin e parë, që të rikthehet me ofensivë. Apo taktika e njohur si pritë, që është pjesë e strategjisë së madhe të palëve që kanë nisur këtë betejë, ku pjesa më e madhe e personazheve që shohim janë garniturë, e sipas gjasave edhe neomalësorja.
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