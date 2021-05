Në takimin e tij të parë me kandidatët fitues për deputet të Partisë Socialiste, në zgjedhjet e 25 prillit, kryeministri Edi Rama ka ritheksuar se është i gatshëm për dialog me Partinë Demokratike.

Ndë rtë tjera në fjalën e tij para grupit të deputetëve të zgjedhur të PS, Rama tha se 4 vjeçari i ardhshëm do të jetë shumë ndryshe dhe ka kërkuar nga të gjithë që të jenë më bashkëpunues dhe larg politikës së ndjekur deri më tani.

Siupas tij qëllimi i mandatit të tretë është që të vlerësojnë vbesimin e qytetarëve me punë të madhe dhe me projekte të përfunduara.

“Jeni gati që ta braktisni llogoren e politikës së vjetër dhe për të përçuar një frymë të re. Mandati i tretë nuk duhet që tu ngjajë dy të parëve, sado na sulmojnë dhe na kontenstojmë legjitimitenin e fitores, nga mos gëlltitja e humbjes, ne duhet të vijojmë pa humbur kohë nga politika bajate. Forca e mendimi tonë duhet të jetë në dispozicion të vizionit 2025. Nuk kemi marrë një mandat për të luftuar me PD por për të çuar në fund punët e mëdha të nisura. Ne do të jemi gati të bashkëpunojmë dhe do e mbajmë të shtrirë dorën për opozitën, dhe nuk do të lëmë rast pa treguar me vepra se për ne kjo është dekada për të ngjitur lart Shqipërinë jo për tu kacafytur dhe për të shtyrë, Sharjeve do u përgjigjemi me punët e tona, kritikave me gatishmërinë për dialog, s’do të thotë se do kthejmë krahët debatit dhe arenës po sherrit mediatik të padobishëm do tu kthejmë faqen. Këtë mandat ne do të përkushtohemi për të ofruar sa më shumë talentë të rinj. Do të kemi më shumë mundësi për të rinjtë”, është shprehur Rama.

g.kosovari