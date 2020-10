Nga Eduard Zaloshnja

Edi Rama nuk këmbënguli kot që koalicionet shumë-listore (të tipit lokomotivë me shumë vagona të vegjel pas) të hiqeshin nga Kodi zgjedhor. Një sistem elektoral që lejon vetëm koalicione një-listore (jo shumë-listore) i vjen për shtat Ramës, sepse edhe me 45% të votës popullore (nga 48.2% që mori PS-ja më 2017), PS-ja mund të sigurojë 71 mandate.

Në fakt, bazuar në sondazhin më të fundit FBA (https://followbusinessalbania.com/fba-poll-ps-53-1-the-rest-46-9-eduard-zaloshnja-from-a-poll-commissioned-by-follow-business-albania-with-2200-interviewees-interviews-face-to-face-in-the-field-and-with-phone-cellular-calls/), PS-ja në fund të shtatorit do të merrte 53.1% të votës popullore (nqs zgjedhjet do të sishin zhvilluar në fund të shtatorit). Dhe duke përdorur të dhënat e hollësishme të atij sondazhi, për një analizë statistikore me 100 mijë simulacione, më rezultoi se në pothuaj 80 mijë simulacione, PS-ja do të kishte marrë 72-74 mandate në shtator, sipas sistemit të ri elektoral (shihni grafikun shoqërues).

Seç do të ndodhë deri më 25 prill, mbetet për t’u parë, por fillimisht të presim nëse Rama do të ndryshojë mendje pas kthimit në Kuvend të Kodit Zgjedhor nga Presidenti Meta (e sigurtë) dhe trysnisë së kancelerive perëndimore për rikthimin e koalicioneve shumë-listore (s’i dihet)…