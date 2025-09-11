Blerina Gjylameti pritet që të rikthehet si deputete në radhët e PS në Parlament, pavarësisht se nuk arriti të siguronte votat e nevojshme në 11 maj.
Kjo lëvizje vjen si pasojë e vendimit të njoftuar nga kryeministri Edi Rama për nisjen e procedurave për shkarkimin e Erion Veliajt si kryetar i bashkisë së Tiranës me qëllimin e kandidimit të Ogerta Manastirliut në vendin e tij në zgjedhjet që pritet të mbahen.
Sipas raportimit të gazetarit të News24, Ergys Gjençaj, në këtë mënyrë hapet rruga që Gjylameti, e cila është e para në listën pas deputetëve të zgjedhur, të rikthehet në sallën e Kuvendit.
