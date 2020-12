Urimi i ministres Manastirliu:

Foshja e saj ishte vetëm 3 muajshe kur Rovena Rushiti, infermierja e palodhur e spitalit Infektiv, vendosi të shërbejë për pacientët me #covid19 dhe nuk është ndalur prej asaj dite, me përkushtim e vendosmëri të jashtëzakonshme, në misionin për të shpëtuar jete.

Sot Rovena ka ditëlindjen dhe dua ta uroj përzemërsisht 🤗 me besimin se do të gjejë forcën për të përballuar edhe këto muaj të vështirë dhe shumë shpejt do të përqafojë 😇 e saj

Edhe 100 Rovena