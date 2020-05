Tiranë, 27 Maj – Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu tha se sistemi shëndetësor e kaloi sprovën e parë. E ftuar në emisionin “Real Story”, Manastirliu tha se ka pasur një organizim të mirëfilltë për të përballuar epideminë.

“12 javët që kaluan kanë qenë një sprovë e sistemit shëndetësor, por edhe e të gjithë investimeve të qeverisë shqiptarë në këto 7 vite. Kemi pasur një organizim të mirëfilltë duke filluar që nga njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, qendrat shëndetësore me mjëkët e familjes që po monitorojnë rastet aktive me simptoma të lehta ose asimptomatikë por edhe në spitalet në të gjithë vendin”, tha Manastirliu.

Manastirliu gjatë bisedës në studio me gazetarin Sokol Balla, tha se epidemia nuk ka kaluar, dhe rastet do të vazhdojnë të shfaqen pavarësisht se kemi një situatë epidemiologjike që mund të konsiderohet e qëndrueshme.

“Dy ditët e fundit ka patur rritje të numrit të rasteve. 72 orët janë shoqëruar me dy humbje jete, që tregon se rreziku potencialisht është këtu. Të dhënat tregojnë që ne do përballemi me raste të reja. 50% e rasteve aktive pozitive janë në Tiranë. Kemi rreth 8 vatra aktive në kryeqytet, kryesisht vatra familjare”, tha Manastirliu.

Ministrja Manastirliu u shpreh se relaksimi i masave nuk do të thotë relaksim të sjelljes, dhe se duhet të vazhdohet të ruhet higjiena personale dhe distancimi fizik.

