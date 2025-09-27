Partia Socialiste ka ndezur motorët elektoralë për zgjedhjet e pjesshme të Tiranës, kur ato të caktohen, ndërsa Partia Demokratike nuk ka ende një alternativë. Berisha tha sot se kanë nisur diskutime, por nuk dha një emër konkret, i cili do të sfidojë Ogerta Manastirliun.
Gazetari Andon Kello, u shpreh se PD është shumë mbrapa në këtë proces. Ai theksoi se është ngritur një grup prej tre personash në Partinë Demokratike, të cilët janë ngarkuar me përgjegjësinë për të gjetur emrin dhe për të negociuar me partitë opozitare.
“PD është në këtë proces mbrapa në krahasim me Partinë Socialiste. PD ende pa një emër për kryeqytetin. Berisha me sa duket do anashkalojë statutin dhe nuk do mbajë primare dhe do ta justifikojë me faktin se janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Mundet që Belind Këlliçi, Flamur Noka ose Ilir Alimehmeti, pra njëri prej tyre mund të jetë kandidat”, tha ai.
Juristja Alesia Balliu,u shpreh në “Ora e Fundit” se Partia Demokratike është kapluar nga frika e kundërshtarit politik. Sipas saj, Partia Demokratike do t’i humbasë zgjedhjet e pjesshme kurdo që të mbahen, ndërsa shtoi se Sali Berisha po përgatit terrenin për të justifikuar humbjen e radhës.
“E kanë kthyer PD në një parti qesharake. Lirshmëria e PD për të zgjedhur ka të bëjë me lirinë, me kandidatin dhe lirinë për të votuar. Pse kandidatët më të votuar në PD nuk hyjnë në zgjedhje, nuk shkojnë, sepse ato e dinë që zgjedhjet janë të humbura.
Nuk pres ndonjë risi nga zgjedhjet e bashkisë, por pres ‘kasetën’ e Berishës me thëniet: m’i vodhën, s’ka zgjedhje të lira me Edi Ramën.
Çdo kandidat i PD, që i ka shërbyer dhe është përdorur nga Sali Berisha, i ka humbur dinjiteti. Në PD i ka kapur paniku nga emri i Belinda Ballukut dhe presin që ‘katastrofa’ që u ndodhi në Fier t’u përsëritët edhe në Tiranë. PD i ka humbur kredibiliteti. Sali Berisha nuk do të vijë në pushtet, por synon të jetë në punën e vet dhe e përdor PD si trampolinë, por vetëm qytetarëve nuk u shërbejnë”, tha ajo.
