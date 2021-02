Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë me dije se ditën e sotme janë realizuar 424 vaksinime, me hapjen e qendrës së dytë të vaksinimit dhe fillimit të vaksinimit të kombinuar, të stafeve mjekësore dhe të moshuarit.

Sot ka nisur vaksinimi i të moshuarve në Shtëpinë e të Moshuarve në Shkodër, ku janë vaksinuar 46 të moshuar dhe personeli që i shërben. Me hapjen e qendrës së vaksinimit në Shkodër sot janë vaksinuar edhe 126 mjekë dhe infermierë, ndërsa në Tiranë ka nisur vaksinimi i stafit mjekësor të spitaleve të Durrësi, Krujës, etj.

Vetëm gjatë ditës së sotme janë kryer 424 vaksinime. Që prej nisjes së procesit të vaksinimit janë vaksinuar me dozën e parë 1090 personel shëndetësor dhe 611 mjekë dhe infermierë kanë marrë dy dozat e vaksinës. Deri tani janë kryer me dozën e parë dhe të dytë në total 1701 vaksina.

Statusi i Ministres Manastirliu:

Mundimet dhe vuajtjet e një jete aspak të lehtë, nuk ia kanë zbehur buzëqeshjen dhe mirësinë nënë Rozës, 74-vjeçares që jeton në Shtëpinë e të Moshuarve #Shkodër, e cila është sot më e mbrojtur nga COVID19, pas vaksinimit me dozën e parë, ashtu si 46 të moshuarit dhe personeli që çdo ditë kujdeset për ta në këtë shtëpi të madhe😍

👩🏻‍⚕️ 👨‍⚕️ Me nisjen e vaksinimit për stafet mjekësore, edhe në qendrën e dytë të vaksinimit të hapur në Shkodër, janë kryer vetëm gjatë ditës së sotme 4️⃣2️⃣4️⃣ vaksina antiCOVID 👌🏼

