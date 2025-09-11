Tema “pikante” e ditës së sotme nga Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, ishte fakti se Tirana do të futet në zgjedhje të pjesshme këtë sezon, e kjo për shkak se Erion Veliajt ndodhet në ambientet e paraburgimit pas hetimeve të Prokurorisë së Posaçme.
Rama, përgjatë fjalimit të tij në Asamble, propozoi Ogerta Manastirliun si kandidate e Partisë Socialiste për kryetare të Bashkisë Tiranë. Ky propozim, ishte dukshëm i papritur për Manastirliun, ashtu sikurse nuk dihej me saktësi fati i kryeqytetit nëse do të përfshihej në zgjedhje të parakohshme apo jo.
Por çfarë ndodh me mandatin e deputetës së Manastirliut? Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume, ishte i ftuar në rubrikën “Përballë Lajmit”, në Klan News, nga ku dhe analizoi aspektin ligjor për mandatin e Manastirliut.
Kume u shpreh se bazuar në Kodin Zgjedhor, i takon që mandati të merret nga një kandidat me gjininë më pak të përfaqësuar. Marrë parasysh nga situate se janë dhjetë gra e nëntë burra, i takon këtyre të fundit të kenë një deputet. Kështu, Kume shprehet se i takon Xhemal Qefalia.
“Kodi Zgjedhor, për këtë çështje, i referohet më pak gjinisë të përfaqësuar. Gjinia më pak e përfaqësuar tek ne është gjinia femërore. Në rastin konkret, jemi në një situatë, jo kaq të thjeshtë e të qartë. Pse? Kemi gjithsej aktualisht dhjetë deputete, pra dhjetë gra, e nëntë burra. Jep dorëheqjen një grua. Me këtë situatë që kemi ne sot, gjinia më pak e përfaqësuar janë burrat. Kanë një më pak, janë më pak të përfaqësuar. Që do të thotë, po qe se do të lexojmë gërmë për gërmë atë që thotë dispozita e cila trajton problemin e krimit të vakancave, që është ndryshe nga ajo që kemi diskutuar këtu si duhet vepruar për lista të hapura, për lista të mbyllura, nëse marrim rastin e kandidates së Durrësit të PD-së, në ato dispozita flitet për gjininë më pak të përfaqësuar. Aktualisht, gjinia më pak e përfaqësuar janë burrat. Pra, që do të thotë se do ta marrë kush është i pari në listën e zëvendësuesve, e atyre që presin në radhë. E i pari kush është? Është një burrë. S’ka pse ta heqim dhe të themi jo ti, se për hir të përfaqësimit gjinor duhet të vëmë një grua. Apo jo? Një nga mënyrat e të arsyetuarit. Pra, e merr i pari. I pari është një burrë, zoti Qefalia mos të gaboj”, tha Kume.
Ish-kreu i KQZ-së, dha dhe një skenar të dytë për përzgjedhjen e një përfaqësuesi ligjor në vend të Manastirliut. Sipas Kumes, mund të ndodhë që ta marrë një grua, në këtë rast Blerina Gjylameti, bazuar në interpretimin e përfaqësisë më të ulët të grave në numër të përgjithshëm në Parlament.
“Në një skenar tjetër pastaj, për hir të sjelljes në përgjithësi ndaj këtij momenti, që s’është gjinia më pak e përfaqësuar, në të përgjithshmen, mund të interpretohet e të thotë lë ta marri, një grua e lëshon, një grua le ta marri. I bie ta marri Gjylameti”, tha ai.
Por kujt i mbetet në dorë ky interpretim? Kume sqaron se e gjitha mbetet në dorë të Ilirjan Celibashit, kreut të KQZ-së. Për Kumen, Celibashi do të zgjedhë Qefalian, por sipas tij mund të ndodhë që Gjylameti të kërkojë mandatin bazuar mbi faktin se gratë nuk përbëjnë as 30% të Kuvendit.
“Nuk është kaq e lehtë. Këtë intepretim do ta bëjë zoti Celibashi. Për mua, zoti Celibashi ka për t’ja dhënë Qefalisë, sepse thotë jemi në këto kushte. Pas kësaj, mundet që të dalë Gjylameti të thotë mund të interpretohet edhe kjo gjë tjetër që nga 140 deputetë, janë kaq gra e kaq burra, as 30% nuk janë gra… dhe të mund të… Por, për mua leximi i ftohtë, pa emocion, do ishte zoti Qefalia”, u shpreh Kume.
Risjellim në vëmendje se kryeministri, Edi Rama, përmes fjalisë “Ogerta Manastirliu është njeriu që i duhet sot Tiranës”, propozoi emrin e socialistes për kandidaturën e Bashkisë Tiranë.
“Qytetarët e Tiranës nuk mund të presin më as shtatë ditë të tjera pa ditur se çfarë do të bëhet me Bashkinë e Tiranës. E çmoj nga afërsia e punës me të, ose nga distanca, por gjithnjë në respekt me integritetin në kryerjen e çdo detyre, dhe mbi të gjitha për shërbimin e veçantë ndaj publikut, kujdesin nga bashkëpunëtorët dhe për vëmendjen ndaj çdo njeriu në Shqipëri që e ka lidhur detyra, që Ogerta Manastirliu është njeriu që i duhet sot Tiranës”, tha Rama më tej.
Kështu, pasi Rama propozoi Manastirliun, ai kërkoi nga Këshilli Bashkiak nisjen e procedurave për shkarkimin e kryetarit aktual, Erion Veliaj, i cili ndodhet në burg prej shkurtit të këtij viti.
Kujtojmë se përveç Tiranës, në zgjedhje do të shkojë edhe Vlora pas dorëheqjes së djeshme të Dredhës, Cërriku pas zgjedhjes së Ramës për ta bërë ministër Bujqësie kryebashkiakun e tij, si dhe Berati, Mati dhe Tepelena.
