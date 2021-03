Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu ka ndjekur nga afër procesin e vaksinimit në qendrën shëndetësore nr. 4 në kryeqytet ku ka ritheksuar se është mjeku i familjes ai që bën lajmërimin e qytetarëve, duke respektuar fashat sipas grupmoshave.

“Është shumë e rëndësishme që të ndiqet radha. Dhe ju lutem shumë e them këtë për ju, por e them këtë për të gjithë mjekët e tjerë të familjes. Lajmërimet duhen bërë me shumë korrektesë dhe radha sipas moshës, duke filluar nga grupmosha më e lartë deri tek grupmosha tjetër. Duhet që të kemi kujdes në ruajtjen e fashave, në mënyrë që të gjithë të lajmërohen në kohë dhe të gjithë të kenë mundësi ta bëjnë vaksinën sa më shpejt”, theksoi Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë deklaroi se është shumë e rëndësishme që të regjistrohen të gjitha kërkesat për vaksinim, që asnjë qytetar të mos mbetet pa u njoftuar dhe pa u vaksinuar.

“Në qendrat shëndetësore +80 vjeç, + 85 vjeç dhe tek Sheshi Skënderbej +70 vjeç dhe tek Arena rivaksinimet. Gjithashtu edhe në portalin e-Albania mund të regjistroheni për vaksinim. Por të gjithë qytetarët do të lajmërohen nga mjekët e familjes”, tha Manastirliu.

Sakaq, drejtoresha e Operatorit të Kujdesit Shëndetësor Mirela Cami, tha se procesi i vaksinimit në këtë pikë të përqendruar, ka vijuar pa u ndalur që prej ditës së parë.

“Në Stadiumin Air Albania po vijon vaksinimi i stafit mjekësor dhe i të moshuarve për dozat e dyta dhe dozat e para për pedagogët dhe arsimtarët. Vaksinimi ka vijuar pa ndërprerje nga dita e parë”, tha Cami.

Dje filloi vaksinimi masiv i të moshuarve +70 vjeç në sheshin Skenderbej, pas marrjes së 192 mijë dozave të vaskinës kineëze. Ndërkohëm që prej fillimit të vaksinimit janë kryer në total mbi 78 mijë doza të vaksinës ndaj COVID19.

Janë kryer 31,645 vaksinime për personelin shëndetësor dhe stafet mbështetëse, 26,158 vaksinime për të moshuarit dhe 20,582 arsimtarë janë vaksinuar deri tani./ b.h