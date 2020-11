Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, në një komunikim me publikun ka bërë të ditur vendimin për rimbursim e trajtimit ambulator në banesë për pacientët pozitivë me covid19. Manastirliu theksoi se nga financimi prej 1.2 miliard lekë, qytetarët do të përfitojnë nëpërmjet dy skemave sipas udhëzuesit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.

“Paketa e rimbursimit për trajtimin ambulator në banesë të personave të testuar pozitiv me Sars-Cov-2 përbëhet nga dy skema trajtimi, në përputhje me formën e sëmundjes sipas udhëzuesit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Skema 1 e trajtimit e cila përfshin format e lehta të prekjes nga infeksioni i shkaktuar nga Sars-Cov-2. Skema 2 e trajtimit e cila përfshin format e moderuara të prekjes nga infeksioni i shkaktuar nga Sars-Cov. Kostoja vjetore parashikohet 1.2 miliard lekë”, tha Manastirliu.

Duke theksuar se ky vendim vjen në momentin e duhur, Manastirliu ju bëri apel qytetarëve që të mos dëmtojnë shëndetin dhe buxhetin e tyre me receta WhatsApp-i, por të lidhen me mjekun e tyre familjes.

Gjatë fjalës saj Ministrja tha se Qeveria do të sigurojë nëpërmjet instrumenteve të prokurimit përmes Bashkimit Europian 300 mije teste të shpejta.

“Jemi të përgatitur për të financuar testet e shpetja. Është bërë porosia nëpërmjet instrumentit të Bashkimit Europian për 300 mijë teste të shpejta të anti-genit me financim të qeverisë shqiptare”, tha Manastirliu, duke përgjigjur dhe akuzave të opozitës për testimet.

”Nga qershori kur ne kishim fare pak raste të të prekurve, krahasuar me sot dhe ku totali i testimeve ka qenë 8883 testime, Tetori është mbyllur me 39,051 testime dhe vetëm në 13 ditët e para të Nëntorit janë 24,048 testime të kryera në sistemin tonë publik dhe 11.380 të kryera për efekt të depistimit në sistemet jo publike në laboratorët e çertifikuar me metodën e PCR. Numri i testimeve është rritur dhe ne kemi ndjekur një strategji të targetuar për testimet. Testimi patjetër është I rëndësishëm prandaj po rrisim kapacitetet por nuk ka asnjë vend sot ku testimet të kenë ndalur valēn e dytë të epidemiesë”, tha Manastirliu.

Manastirliu bëri dhe një pasqyrim të situatës epidemiologjike duke bërë dhe një krahasim me vendet e rajonit.

“Shqipëria qëndron në një incidencë dyjavore për total 100 mijë banorë në 901 raste, krahasuar me mesataren e rajonit 1454 të prekur për 100 mijë banorë. Ashtu sikurse përsa i përket rasteve të fataliteteve që nëse do të bënim një vlerësim të fataliteteve për 1 milion banorë vendi ynë qëndron në 20.6 humbje jete. Dhe një krahasim të vendeve të rajonit, 31.6 është mesatarja e vendeve të rajonit për fatalitete. 48.8 është mesatarja e Bashkimit Europian”, tha Manastirliu gjatë komunikimit të saj me publikun.

Manastirliu tha se shërbimi i urgjencës kombëtare është në gatishmëri të plotë 24/7 dhe vetëm në ditën e fundit numri i thirrjeve ka arritur në rreth 3 mijë thirrje në ditë.

“Jemi në mometet ku thirrjet arrijnë deri në 3000, vetëm ditën e djeshme në numrin unik 127 janë pritur 2996 thirrje, sepse mos harrojmë që urgjenca po punon me kapacitet të plotë pret thirrje dhe jep shërbim edhe përtej COVID19, 1269 thirrje janë vetëm për COVID19. Rreth 300 thirrje janë për kryerjen e tamponit. Shkohet në banesët dhe asistohet, monitorohet dhe vlerësohet nëse është rast për t’u derguar në spital ose jo. Gjithashtu 0800 40 40 jep informacion mbi mjekun ne familjes dhe nepërmjet kësaj linje falas mund të lidhen me mjekun e familjes”, tha Manastirliu.

Teksa theksoi se spitali COVID4 është gati dhe do të hapet pas plotësimit të kapaciteteve të 3 strukturave të dedikuara COVID, Ministrja e Shëndetësisë tha se do të vijohet me hapjen sipas 3 skenarëve të spitaleve rajonale, të cilët janë parapërgatitur për trajtimin e pacientëve me COVID19.

Manastirliu tha se janë mbi 1600 shtretër në dispozicion për trajtimin e pacientëve të prekur nga covid19.