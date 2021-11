Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaroi sot në emisionin ‘Real Story’ në ‘News24’ se Shqipëria ka bërë porositë e para në lidhje me pilulën ‘Mulnopiravir’, e prodhuar nga kompania amerikane “Merck”, e miratuar sot nga Britania e Madhe.

Manastirliu tha se përmes lidhjeve dhe instrumenteve të përbashkët të krijuar dhe nga BE, qeveria shqiptare është në listën e vendeve në pritje. Thuhet se ky medikament, redukton vdekjet në 50% dhe hospitalizimet.

“Ne kemi marrë kontakte me “Merck”. Po ashtu kemi marrë kontakte me Pfizer, pasi dhe ai është duke prodhuar një bar që quhet proteaz. Janë duke eksploruar këto barna, që do të ndryshojnë kohën, do jenë mbështetjet për vaksinat. Do të reduktojë 50% të fazave të rënda dhe hospitalizimeve. Kemi krijuar lidhjet tona përmes instrumentit të përbashkët që ka vendosur BE, të jemi dhe ne në këtë listë. Kemi përcaktuar ato detaje të sasive dhe procedurave që do të ndjekim. Duke shpresuar që do të kenë efikasitet.”, tha ajo.

Mes të tjerash Manastirliu tha se masat anticovid po zbatohen.

“I vumë masat, por zbatimi i tyre? Kur vendosëm masat e kontrolleve kufitare në raport me vendet me rrisk të lartë, kjo është përgjegjësi e inspektorateve, e policisë. Të gjithë këta kanë bërë detyrën e tyre. nuk vendosim dot një polic për një qytetar. Italia nuk është zonë e nxehtë. Këtu përgjegjësia dhe ndërgjegjja qytetare ka rol determinant. Ne sot nuk e kemi hequre maskën nga ambientet e brendshme, por a kemi një polic që të kontrollojë për çdo qytetar?! Jo! Nga hapja e shkollave deri tani janë bërë 730 kontrolle, kam marrë masa. Fëmijët në shkolla zbatojnë protokollin. Masat janë marrë, jemi duke i zbatuar. Është një përpjekje e të gjithëve për të arritur këto. Por edhe frika ruan vreshtin. Në aktivitetet që kërkojnë protokolle, janë të monitoruara.”, pohoi ajo.

Duke u ndalur te buxheti 2022, Manastirliu tha se ky është plani më i madh historik.

“Buxheti 2022 për shëndetësinë, është plani më i lartë historik. Mbështet luftën ndaj covid-19, programe të tjera si vaksinimi. Spitalet rajonale deri para pak vitesh shërbenin si transportues drejt QSUT-së, dhe sot kanë rritur shërbimet specialistike. Investimet që kemi bërë kanë shërbyer dhe shërbejnë për të rritur shërbimin. Ky buxhet do të mbështesë rritjen e pagave për mjekëve. Duke nisur nga korriku 2022 do të rriten pagat për mjekët dhe infermierët. Fondi i rimbursimit do të jetë 11.1 mld lekë. COVID ka sjellë pasoja te të sëmurët kronikë, ku shpenzimet do të mbulohen nga shteti. Shpenzimet e covid-it, sa herë që burimi është PD, ka treguar se nuk është i besueshëm. Ne përmes protokollit që jep mjeku i familjes, sipas terapive që përcakton ai, janë të rimbursuara nga shteti. Qytetarët nuk duhet ta neglizhojnë duke marrë ilaçe pa protokoll, por të shkojnë në spital, që të marrim ato falas.”, tha Manastirliu.

