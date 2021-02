Kryeministri Edi Rama, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu dhe Ministri i Shtetit për Rindërtimin Arben Ahmetaj, një konferencë për median nga Aeroporti i Rinasit kanë bërë me dije mbërritjen e 7020 doza të vaksinës antiCOVID nga Kompania Pfizer mbrëmjen e sotme.

Manastirliu tha se janë duke mbajtur kontakt të vazhdueshëm më kompaninë Pfizer, ndërkohë që njoftoi se javën e ardhshme do të vijnë një sasi prej 8 mijë dozash vaksinash.

“Jemi duke mbajtur kontakte të vazhdueshme me kompaninë Pfizer përsa i përket dozave të vaksinës. Do të kemi duke filluar nga java e ardshme dhe një sasi rreth 8 mijë dozash, dhe më pas me 1 mars sasia tjetër dhe me 15 mars do të vijnë siç e kemi thënë 40 mijë dozat e sasisë së parë të vaksinave Pfizer”, – tha Manastirliu.

Duke folur për vaksinat që mund të vijnë përmes instrumentit Covax, Manastirlou tha se kemi marrë një përgjigjie pozitive për 141 mijë doza vaksinash të AstraZeneca të planifikuara për Shqipërinë

“Kemi marrë një përgjigjie për 141 mijë doza të AstraZeneca të planifikura për Shqipërinë për të ardhur në tremujorin e parë dhe të dytë të këtij viti. Do të vijnë 28-35 % e tyre në 3 mujorin e parë, nga java e dytë – e katërt e marsit. Dhe nga prilli do të vijnë dhe dozat e tjera”, tha Manastirliu.

Manastirliu tha se po vijojnë përpjekjet edhe me shtetet të ndryshme për të lidhur kontrata direkte për të pasur dozat e vaksianve dhe për të vijuar sipas kalendarit të vaksinimit, i cili sipas ministres në varësi të llojit të vaksinave që do të vijnë kalendari do të jetë i adaptueshëm dhe fleksibël./a.p