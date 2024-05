Ministrja e Arsimit Ogerta Manastirliu bëri me dije se në mbledhjen e sotme të qeverisë janë miratuar një seri vendimesh të rëndësishme, një prej të cilëve ka të bëjë me programin e ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.

Manastirliu u shpreh se brenda vitit do të hapet në Gjirokastër filiali i Universitetit Publik të Edukimit në Distancë të Spanjës.

Sipas ministres, marrëveshja e miratuar në parim mes qeverisë shqiptare dhe universitetit kombëtar në distancë UNED do të sjellë një seri programesh studimi dhe kurse profesionale.

“Pas vendimit për hapjen e kolegjit të Evropës, tashmë miratojmë në parim një marrëveshje të rëndësishme me universitetin kombëtar në distancë për hap[jen e këtij universiteti në Gjirokastër. Një prej universiteteve më prestigjioze në botë, Universitet shtetëror i Spanjës dhe do sjellë një seri programesh studimi dhe kurse profesionale. Janë më shumë se 30 programe të studimit bachelor, 80 programe të ciklit master dhe 20 programe doktoratash që ky universitet ofron në shumë vende të botës.

Filialet e tij janë në mbi 70 qytete. Hapja e universiteti në Gjirokastër, hap një tjetër perspektivë zhvillimi për arsimin e lartë në Shqipëri.

ofertë e re akademike që jemi të bindur që do ketë interes të shtuar nga Shqipëria, Ballkani Perëndimor që do kenë mundësi të regjistrohen në kampusin universitar të UNED që do hapet brenda vitit. Do kemi mundësi njohjen e gradave dhe titujve automatikisht”, tha Manastirliu.

