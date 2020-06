Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu thotë se janë 240 pacientë asimptomatik me koronavirus, të cilët po ndiqen nga mjekët e familjes.

Gjatë një vizite që pati sot tek qendra shëndetësore nr.1 në Tiranë, ministrja deklaroi se “Janë mbi 240 qytetarët të prekur nga Covid-19, të cilët janë asimptomatikë ose me shenja të lehta të sëmundjes, të cilët aktualisht po ndiqen nga 100 mjekë familje, sipas zonave ku ata banojnë, për monitorimin e gjendjes së tyre shëndetësore”.

Ajo bëri me dije se tashmë është vendosur sistemi online me një kategori të veçantë për ta, për të ndjekur sa më mirë pacientët e prekur nga Covid-19 dhe për t’i referuar në kohë në spital, nëse do të jetë e nevojshme.

Ministrja shtoi se nga qendra shëndetësore nr. 1 në Tiranë se do të vijojë programi i 300 qendrave shëndetësore.

“E di që e keni pritur prej kohësh dhe jam e kënaqur t’ju them se ju si staf dhe të gjithë banorëve të njësive bashkiake nr. 1 dhe 2 në Tiranë, që do të keni një qendër të re shëndetësore, pra do të zhvendoseni në një qendër më të madhe e cila do të rehabilitohet këtë vit, në kuadër të programit të 300 qendrave shëndetësore”, tha Manastirliu.

Po ashtu deklaroi se asnjë pacient kronik nuk ka mbetur pa shërbim mjekësor, falë punës së mjekëve të familjes dhe organizimit të sistemit shëndetësor, pavarësisht përballjes së vështirë me Covid-19.

“Të gjithë mjekët e familjes, infermierët, me organizimin e sistemit shëndetësor kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për të ruajtur shëndetin e qytetarëve, sidomos të të sëmurëve kronike në këtë periudhë epidemie. Këtë e tregon fakti se rreth 40 mijë receta me rimbursim më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë, janë marrë falas nga pacientët kronikë, që tregon se shërbimi për askënd nuk ka munguar”, tha Manastirliu.

