Teksa vendi ynë po përballet me shifra të larta të rasteve me koronavirus, tashmë do të zgjerohet dhe kapaciteti i testimeve.

Ka qenë vetë ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manstirliu, e cila deklaroi sërish sot se tashmë është hapur laboratori i dytë në QSUT, me një staf të kualifikuar, duke treguar dhe disa foto nga ambientet e brendshme të tij.

Postimi i ministres Manastilriu:

COVID19

Zgjerojmë kapacitetet e testimit, me cilësi dhe siguri për identifikimin e të prekurve nga COVID19, me hapjen e laboratorit të dytë në QSUT

Staf i kualifikuar

Laborator i çertifikuar

Të mbështesim stafet mjekësore, të mbrojmë veten dhe njerëzit e dashur, duke zbatuar tre rregulla të thjeshta, çdo ditë

Vendose maskën

Ruaj distancën

Kujdesu për higjienën vetjake dhe kolektive

Bashkë kundër COVID19

